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Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
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Трехметровая пицца бала вкусной, а Кобзев – бесподобным, но «Металлург» всё равно проиграл «Ротору»
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41 минуту назад

Трехметровая пицца бала вкусной, а Кобзев – бесподобным, но «Металлург» всё равно проиграл «Ротору»

В Липецке сумели привлечь болельщиков на стадион. Вратарь отразил пенальти и казалось, что всё сложится хорошо…

Липецкий «Металлург» на своём поле был близок к ничьей в матче со знаменитым «Ротором» из Волгограда, а при определённом везении мог даже вырвать победу. Но в итоге мастеровитые волгоградцы сумели выиграть, благодаря двум стандартам и «дублю» сыгравшего полторы сотни матчей в Премьер-Лиге центрального защитника Алексея Никитина – 2:1.

У липчан отличился защитник Александр Крикуненко, которого пресс-служба клуба, видимо, не случайно сделала лицом матчевого журнала и всего PR этой игры. В плане раскрутки этот матч побил все рекорды нескольких лет. В честь прошедшего 67-го дня рождения «Металлурга» перед входом на стадион всех болельщиков угощали кусочком гигантской пиццы.Для этого специально изготовили 3-метровую пиццу, на которой маслинами выложили букву «М», первую в названии клуба.

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Кроме того, пришедших на футбол встречали музыканты, запасные и травмированные футболисты провели автограф-сессию и т.д.

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Максим Елеев получил травму в Краснодаре и помочь своей команде на поле не мог, зато общался в болельщиками

В итоге на игру пришли 2 115 человек, что стало наивысшим показателем в сезоне. Достигнуть его липчанам помогли и полторы сотни волгоградских болельщиков. Один из них по прозвищу Илья Армавир совершил юбилейный 100-й выезд в своей биографии, потратив на поддержку своей команды в других городах несколько лет.

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Эксцессов с фанатами в Липецке не было: поклонники «Металлурга» и «Ротора» живут дружно и постоянно обмениваются делегациями на игры. «Ротора» (так называют себя поклонники волжан) с удовольствием принимали участие в предматчевых активностях липчан наравне с хозяевами. Был запланирован даже товарищеский матч утром в день игры, но не состоялся из-за дождливой погоды.

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На секторе активных фанатов "Металлурга" народу тоже прибавилось

«Металлург» на игру во второй раз вывел Дмитрий Бугаков и приставкой «и.о.». После отставки Сергея Машнина в липецком клубе хотят видеть иногороднего тренера, на его назначения на короткой праздничной неделе не состоялось. По информации GOROD48, вопрос проходит согласование в Правительстве Липецкой области.

Поработав с командой неделю, исполняющий обязанности уже внёс больше изменений в игру команды. Так, самого быстрого и мобильного игрока Артура Арустамяна он перевёл в центр нападения, а лучшего осеннего (7 мячей) бомбардира «Металлурга» Дениса Сёмина отправил на левый фланг. Справа атаку вновь поддерживал Илья Глебов, мало игравший при прошлом наставнике.

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Матч начался с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной

Бугаков выбрал тактику с четырьмя защитниками, а капитана команды Романа Войделя поднял из центра обороны в опорную зону, которая осиротела из-за травм Даниила Чернякова и Даниила Тюменцева. Впрочем, последний уже приступил к тренировкам и в этом матче вышел на замену.

Центральный защитник Алексей Гречкин на правом фланге обороны, но эта мера вынужденная из-за травмы Максима Елеева, да и в концовке игры в Краснодаре Гречкин уже подменял товарища на этой позиции.

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Фото ФК «Металлург»

В матче было много борьбы, но чего ждать от команд, которым очки нужны позарез? «Металлург» владел территорией. Постреляв пару раз безуспешно с дальней дистанции, липчане наконец-то создали убойный момент.

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«Стреляющий» защитник Александр Крикуненко лупит с дальней дистанции

На 30-й минуте Алексей Гречкин головой сделал скидку через половину штрафной, и Сёмин в падении «рыбкой» бил уже из пределов вратарской площадки. Как Денис умудрился попасть во вратаря, не расскажет, наверное, и он сам.


И мгновенно сработал главный футбольный закон: всего через 40 секунд «Металлург» вынул мяч из сетки собственных ворот. Лучший бомбардир и исполнитель всех стандартов волжан Рамазан Гаджимурадов со штрафного закрутил мяч к воротам, где головой пробил экс-«сталевар» Юрий Завезён. Вратарь Александр Кобзев среагировал, но на добивание самым расторопным оказался опытный 32-летний Никитин – 1:0.

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Радость волжан. Второй слева Юрий Завезён, два года назад игравший в "Металлурге"

Отыгрался «Металлург» во втором тайме, причём уже спустя 2 минуты после возобновления игры. Арустамян на фланге накрутил защитника и «шведкой» подрезал мяч на дальнюю штангу, где Крикуненнко вовремя подставил голову без волос – 1:1!

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Гол липчан по кадрам

Далее команды предпочитали дейстсовать осторожно, но голевыми моментами обменялись. У Липчан мог развить успех Арустамян, но не переиграл вратаря на 51-й минуте. Нонося удар в падении.

А на 57-й минуте елецкий форвард «Ротора» Дмитрий Лаврищев ушёл от Ильи Коротких и Александра Кобзева, сохранил мяч у лицевой линнии и выкатил его под удар Алексею Усанову – Кобзев блеснул реакцией.

К слову, это был единственный момент, когда Лаврищев переиграл своего земляка из Ельца Коротких. В остальном 21-летний защитник «положил в карман» одного из самых опасных футболистов волжан. В итоге Лаврищева заменили.

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«Металлург» против «Ротора», а дерби – елецкое

А на 81-й минуте липчане не сдержали другого быстрого атакующего игрока гостей Илья Спфронова: Степан Комар зарядил ему по ноге в штрафной – стопроцентных пенальти, да ещё и жёлтая карточка Комару, который теперь пропустит следующую игру.

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Степан чуть не плакал после злополучного эпизода

К мячу подошёл Гаджимурадов, который из 4-х своих голов в турнире 3 забил как раз с 11-метровых. Однако липецкий мастер отражения пенальти Александр Кобзев сумел отбить удар ногой – в стиле Игоря Акинфеева в победном матче 1/8 финала ЧМ-2018 с испанцами!

GOROD48 поговорил с игроками «Металлурга». Даже они заявили, что после такого поворота событий не сомневались, что дожмут «Ротор». Трудно сказать, что случилось. Через 4 минуты новый навес на Никитина завершился точным ударом головой – 2:1. Любопытно, что это вообще первый «дубль» в карьере футболиста, поигравшего за «Уфу», «Амкар», «Химки».

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Отметим так же выход на замену 20-летнего Ивана Сазонова, который дебютировал в профессиональном футболе. Уж он наверняка запомнит эту игру на всю жизнь.

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«Сталевары» покидали поле с каменными лицами, поражение стало скорее стечением обстоятельств, но от этого не менее болезненным. «Металлург» в подгруппе «Золото», в которой команды по силам сопоставимы с первой лигой, пока завяз на последнем месте. Но шанс ещё есть. 15 мая липчане играют в Песчанокопском с «Чайкой».

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«Металлург» — «Ротор» (Волгоград) — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Ал-й Никитин, 31. 1:1 - Крикуненко, 47. 1:2 - Ал-й Никитин, 85 (1:2).

Нереализованный пенальти: Гаджимурадов (Ротор), 81 (вратарь).

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 15. Гречкин. 5. Крикуненко. 91. Комар (17. Мосиян, 86). 27. И.Коротких. 20. Войдель (к). 8. Д.Пахомов (23. Тюменцев, 74). 6. Великородный (18. И.Сазонов, 86). 77. Арустамян. 7. Д.Сёмин (87. Максимчук, 67). 19. И.Глебов (11. Борисенко, 67).

«Ротор»: 1. Аверкиев. 2. Пелих. 4. Ал-й Никитин. 5. Шумских (к). 24. Крашевский (8. Шильников, 59). 6. Завезён. 11. Усанов (12. Прищепа, 59). 10. Гаджимурадов. 85. Пяткин. 15. Лаврищев (63. М.Агеев, 77). 17. И.Сафронов (91. Камлашев, 90+).

Предупреждения: Крикуненко, 51. Комар, 80. Максимчук, 90+ - Ал-й Никитин, 16. Шильников, 90+.

Судьи А.Прокопов (Ярославль), Е.Марьин (Кострома), А.Новиков (Подольск). Инспектор А.Юлгушов (Ростов-на-Дону).

11 мая. Липецк. Стадион Металлург. 2 115 зрителей.

Голевые моменты: 4 — 5. Удары (в створ): 11 (5) — 9 (7). Угловые: 7 — 3. Фолы: 15 — 11. Офсайды: 2 — 1. Владение мячом (%): 65 — 35.
Футбол
«Металлург»
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