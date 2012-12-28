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Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Общество
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11 минут назад
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Первый этап подъездной дороги в «Европейский» с улицы Минской построит компания из Ельца
Мэрия Липецка была готова заплатить за нее 110 миллионов рублей, но ельчане взялись реализовать проект за 93,3 миллиона.
Об одном из них GOROD48 уже писал – о 633-метровом участке четырехполосной дороги по улице Белана, который позволит соединить ее с Воронежским шоссе в районе супермаркета «Ашан». Ее взялось построить московское ООО «Рус-строй» за 198 849 511 рублей при стартовой цене контракта в 206 миллиона. Этот проект соединит огромный юго-западный массив Липецка с Воронежским шоссе — сейчас поток транспорта из спальных микрорайонов попадает на него по улицам Катукова (по этой причине на развязке у памятника Танкистам в часы пик — постоянные заторы) и Стаханова.
О втором проекте, строительстве подъездной дороги к новостройкам микрорайона «Европейский» с улицы Минской, GOROD48 рассказали в мэрии.
Это будет первый этап реализации проекта, предполагающего строительство сквозного проезда между дубовой аллеей и улицей Минской с заездами к строящимся многоэтажкам. МКУ «Управление строительства Липецка» уже определилось с подрядчиком – дорогу за 93,3 млн рублей при стартовой цене в 110,4 миллионов построит ООО «Елец дорога» (учредитель Вано Мкртчян, директор Алексей Божанов). Дата сдачи ее заказчику — 20 ноября.
Компания работает с 2017 года. По данным бизнес-агрегаторов, за время существования организация выиграла 74 контракта на общую сумму в 2 млрд рублей.
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