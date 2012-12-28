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11 минут назад
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Первый этап подъездной дороги в «Европейский» с улицы Минской построит компания из Ельца

Мэрия Липецка была готова заплатить за нее 110 миллионов рублей, но ельчане взялись реализовать проект за 93,3 миллиона.

Сразу два крупных проекта в сфере дорожного строительства будут реализованы в Липецке в этом году.

Об одном из них GOROD48 уже писал – о 633-метровом участке четырехполосной дороги по улице Белана, который позволит соединить ее с Воронежским шоссе в районе супермаркета «Ашан». Ее взялось построить московское ООО «Рус-строй» за 198 849 511 рублей при стартовой цене контракта в 206 миллиона. Этот проект соединит огромный юго-западный массив Липецка с Воронежским шоссе — сейчас поток транспорта из спальных микрорайонов попадает на него по улицам Катукова (по этой причине на развязке у памятника Танкистам в часы пик — постоянные заторы) и Стаханова.

белана.jpg

О втором проекте, строительстве подъездной дороги к новостройкам микрорайона «Европейский» с улицы Минской, GOROD48 рассказали в мэрии.

Европейский.jpg

Это будет первый этап реализации проекта, предполагающего строительство сквозного проезда между дубовой аллеей и улицей Минской с заездами к строящимся многоэтажкам. МКУ «Управление строительства Липецка» уже определилось с подрядчиком – дорогу за 93,3 млн рублей при стартовой цене в 110,4 миллионов построит ООО «Елец дорога» (учредитель Вано Мкртчян, директор Алексей Божанов). Дата сдачи ее заказчику — 20 ноября.

Компания работает с 2017 года. По данным бизнес-агрегаторов, за время существования организация выиграла 74 контракта на общую сумму в 2 млрд рублей.
дорога
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Комментарии (1)

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граф Де Ля Фер
3 минуты назад
Численность работников 18 чел. Учредитель Мкртчян Вано Мкртичович (100%; 10 тыс. руб.) Это ООО "Елец дорога". Ну какой же бред опять - такой жирный контракт и такая мутная контора
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