А знаете ли вы, каким оно было, утро Победы 9 мая 1945 года?

В прошлом выпуске рубрики «А знаете ли вы, что...» мы рассказали , как Липецк переживал военные майские праздники — от первого года войны и до 1 мая 1945-го. Сегодня повод для нового рассказа: о том, как в городе прошел день 9 мая 1945 года, и как праздновался День Победы в последующее время.

