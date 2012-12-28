«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
День Победы в Липецке: народные гулянья, певица Вика Цыганова, бесплатные экскурсии в музей
А знаете ли вы
255
58 минут назад
3
А знаете ли вы, каким оно было, утро Победы 9 мая 1945 года?
В прошлом выпуске рубрики
«А знаете ли вы, что...» мы рассказали, как Липецк переживал военные майские праздники — от первого года войны и до 1 мая 1945-го. Сегодня повод для нового рассказа: о том, как в городе прошел день 9 мая 1945 года, и как праздновался День Победы в последующее время.
Первая статья — Акт о безоговорочной капитуляции Германии, подписанный от имени верховного командования Третьего Рейха Кейтелем, Фридебургом и Штумпфом накануне, 8 мая, в присутствии маршала Жукова, генерала авиации США Спаатса, командующего экспедиционными силами маршала Теддера, и главкома французской армии Делатра де Тассиньи. Под портретом Сталина Указы верховного совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником Победы, совнаркома СССР об объявлении 9 мая выходным днем. Выходным 9 мая будет всего два года, затем день станет просто праздничным, но рабочим: страна лежала в руинах. Выходным 9 мая снова станет в 1965 году.
На второй полосе газета «Коммуна» сообщает, как встретили Победу в Липецке: «Сегодня день начался не с восхода солнца, а с той минуты, когда радио сказало — Победа. Еще темнота не ушла с улиц, а их уже заполонили радостные, ликующие липчане. В цехах трактороного, Новолипецкого заводов, на «Свободном соколе», в забоях рудника рабочие поздравляли друг друга с победой. Рано утром на всех предприятиях прошли митинги. С утра липчане колоннами отправились на площадь. Они были здесь в начале войны, когда Сталин указал путь к победе. Они пришли теперь на эту площадь победителями».
Фотографии с этого митинга опубликует уже местная газета «Липецкая коммуна».
Школьники бегали по улицам с криками «ура!»
«Радостная весть о победе нашей Красной Армии подняла всех жильцов многоквартирного дома на Пушкинской улице. Как только были услышаны первые сообщения о подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии, из многих квартир послушалось громкое «Ура!».
В квартиру тов. Лобок пришли родственники и знакомые. Со слезами радости на глазах они поздравляли отца, у которого сын на фронте.
Радостная весть особенно передалась детям. Несмотря на ранний час, никто больше не уснул. Из всех квартир школьники вышли на улицу и с криками «ура!» побежали поздравлять родных и знакомых с праздником победы», — писала «Липецкая коммуна».
А вот как встретили Победу на Соколе:
«Еще не рассеялся предрассветный туман, а улицы поселка запружены толпами народа. То там, то здесь раздается многоголосое «ура». Над зданием ремесленного училища одна за одной взвиваются световые ракеты.
Победа! Победа!
Со слезами радости на глазах пожилая женщина обняла совсем еще юного рабочего.
— Милый мой, какой день-то настал! Как долго мы его ждали, — говорит женщина.
...Откуда-то издали послышались задорные переливы гармошки. Группа молодежи приближалась к зданию партбюро, весело отплясывая «русскую»...»
Далее был митинг и сочинение благодарственного письма Сталину.
Годы после Победы
«Быстрее залечить раны, нанесенные войной», — писала «Липецкая коммуна» в мае 1945-го.
Мы уже рассказывали, как в первый послевоенный год Липецк решил обзавестись трамваем. Пусть его не удалось, как планировалось, запустить в мае 1946-го, но стройка продолжалась.
Восстанавливался после эвакуации Новолипецкий завод, а тракторный выпускал десятки сельхозмашин ежемесячно. В апреле 1946-го воронежская «Коммуна» сообщила о решении построить в Липецке станкозавод (в предыдущем первомайском выпуске скрин).
Второй День Победы Липецк отмечает торжественно. «Собрание трудящихся города с огромным единодушием приняло приветствие великому Сталину, под чьим мудрым водительством советский народ одержал победу над врагом.
9 мая жители города вышли на празднично убранные улицы и в скверы. Состоялось многотысячное гулянье. Ночь освещали сотни разноцветных ракет. В городском театре показана премьера «Под каштанами Праги».
В 1948 году «Коммуна» рассказала как перед Днем Победы между демобилизованными шахтерами развернулось соревнование приуроченное к 9 мая. Липчане несли стахановские вахты. Еще недавний красноармеец, тов. Косоротов, проходчик шахты №23 за 8 дней мая выполнил задание двух декад (месяц делился на три декады, прим. ред). По полторы декадных нормы выполнили многие бывшие фронтовики, работавшие на заводе «Свободный Сокол». 9 мая в парках города играли оркестры, в театрах и клубах шли представления. А вечером липчане собрались у репродукторов, чтобы послушать, как гремит в Москве праздничный салют. Телевидение в Липецке появится только через 11 лет.
В номере за 9 мая 1950 года «Липецкой коммуны» мы имеем возможность увидеть молодых еще участников войны — стахановцев Новолипецкого завода. На той же полосе фото лучшего сварщика «Стальконструкции», тоже участника войны Ананьева, который победил в соревновании в честь Дня Победы. Он ежедневно перевыполнял задание на 200 процентов.
В этом номере печатаются и рассказы ветеранов войны о боевом пути. Они рассказывали, как брали страны Европы.
Чем дальше от войны, тем привычнее становятся репортажи о праздновании Дня Победы. Традиционные демонстрации, митинги, воспоминания ветеранов о войне. Но каждый такой праздник отмечается еще и открытием какого-нибудь нового объекта. В 1952 году газета сообщает о завершении архитектурного оформления входа в Нижний парк и публикует фото, как бы сейчас сказали входной группы.
Но советская пресса не была бы советской, не имея хорошей привычки сообщать не только о победах, но и о недостатках. Тот же номер «Липецкой коммуны» публикует жалобы читателей. Работник ЖКО Сомкин пишет о том, что еще в 1949 году в поселке Липецких железных рудников начали строить прачечную, но так не закончили. Общественный контролер Паршин жалуется на плохую работу буфета в ОРСе Новолипецкого завода. Он расположен рядом с туалетом, в нем редко бывают бутерброды, колбаса, рыба и овощные блюда. От А. Литвак поступила жалоба, что на Курортной горе (по мнению краеведа Александра Клокова, имеется в виду Петровский спуск, прим. ред), отсутствуют скамейки, есть одна и та требует ремонта. По словам А. Литвак, лавочки нужно престарелым и женщинам с грудными детьми для отдыха во время подъема в гору. В том же номере отчет о принятых мерах по предыдущей жалобе работника Новолипецкого завода о непредставлении выходного сторожу ОКСа. Трем руководителям завода влетело, а сторожу дали возможность отгулять недополученное.
Имена липчан присваивали городам
20 лет минуло со дня победы. Раны затягивались, родилось и повзрослело послевоенное поколение. Накануне Дня Победы газета «Ленинское знамя» сообщает о переименовании липецких улиц и площадей в честь липчан — Героев Советского Союза.
На Соколе улица Зенитная получает имя Василия Газина, площадь Клубная названа в честь Ксении Констатиновой, в районе Карьер улицы Строительная и Шахтерская переименованы в улицы Кротевича и Шкатова, на Автопарке улица Общественная становится улицей Папина. В честь маршала Митрофана Неделина, погибшего в 1960-м году на космодроме Байконур при испытании межконтинентальной ракеты Р-16, переименовывается улица Прогонная.
В этой же публикации сообщается о переименовании улицы и площади Колхозной в проспект и площадь Победы.
9 мая 1965 года газета рассказывает о трех Героях Советского Союза: Степане Гурьеве, Сергее Гусеве и Степане Нестерове, имена которых присвоены городам Калининградской области, бывшим Нойхаузену, Гумбинену, Шталлупёнену.
В честь 20-летия Победы липчанам рассказали, как эти города преображаются. В Гусеве построили новую ГРЭС, завод светотехнической аппаратуры, фабрику трикотажных изделий... В городе открыт памятник Сергею Гусеву. Гурьевск стал крупнейшим сельскохозяйственным центром Калининградской области.
Рассказала газета и современных тружениках Липецка — участниках войны. Только в Студеновском рудоуправлении работало на тот момент 300 фронтовиков.
Перестройка, Горбачев, последний праздник Победы при СССР
Еще 20 лет спустя, советских граждан 9 мая поздравлял со страниц газет Михаил Сергеевич Горбачев, новый генсек ЦК КПСС. Выступал столько, сколько себе ни разу не позволил Сталин. Сталинские приветствия обычно занимали половину полосы, с портретом, не более. Горбачев обошелся без портрета но с докладом на полторы полосы убористым шрифтом.
О том, как проходило празднование 9 мая, «Ленинское знамя» рассказывала на следующий день, с фоторепортажем будущего фотокорреспондента GOROD48 Алексея Щурова, снимки которого вы видите на нашем сайте почти каждый день, спустя почти четырех десятка лет с тех пор.
Газета рассказывала, как демонстрация возглавляемая БТР, в котором сидели дети и кто-то из Героев Советского Союза (не указано, прим. ред) прошла от площади Ленина до площади Героев, которую к 40-летию Победы обновили и нанесли на мраморные плиты 5 тысяч имен погибших липчан. В колонне находилось 300 ветеранов.
Праздничное театрализованное представление в честь 40-летия Победы прошло вечером во Дворце спорта «Юбилейный».
9 мая 1991 года еще никто не знал, что этот год станет последним для СССР. Словно чувствуя будущее, газета «Ленинец» 9 мая 1991 года разместила фоторепортаж празднования Дня Победы разных лет.
В публикации использованы материалы Липецкой областной научной библиотеки
0
0
0
6
0
Комментарии (3)