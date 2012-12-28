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Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Общество
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сегодня, 13:07
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На бульваре Есенина течет вода из-под земли
Утечка на сетях водоснабжения у домов №10 и №14 по бульвару Есенина уже обследована.
— С субботы 24 февраля между домами №10 и №14 по бульвару Сергея Есенина в нескольких местах из-под земли течет вода. Никому до этого дела нет. «РВК Липецк» бездействует, директор УК «Стахановская» Дмитрий Синельников сообщил, что порыв на сетях водоканала и заявка оставлена в субботу. Но никаких действий не принимается, вода продолжает течь, — пожаловались наши читатели.
Утечка на сетях водоснабжения у домов №10 и №14 на бульваре Есенина уже обследована сотрудниками «РВК-Липецк».
— Водоканал проводит мероприятия, которые позволят при ликвидации нештатной ситуации снизить количество попадающих под отключение абонентов. Работы по устранению утечки планируется выполнить в четверг, 29 февраля. Информация об этом, а также об отключениях, будет размещена на официальных ресурсах «РВК-Липецк» и в региональных средствах массовой информации, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
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