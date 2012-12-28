На бульваре Есенина течет вода из-под земли

Утечка на сетях водоснабжения у домов №10 и №14 по бульвару Есенина уже обследована.

В редакцию GOROD48 обратились жители бульвара Есенина.— С субботы 24 февраля между домами №10 и №14 по бульвару Сергея Есенина в нескольких местах из-под земли течет вода. Никому до этого дела нет. «РВК Липецк» бездействует, директор УК «Стахановская» Дмитрий Синельников сообщил, что порыв на сетях водоканала и заявка оставлена в субботу. Но никаких действий не принимается, вода продолжает течь, — пожаловались наши читатели.Утечка на сетях водоснабжения у домов №10 и №14 на бульваре Есенина уже обследована сотрудниками «РВК-Липецк».— Водоканал проводит мероприятия, которые позволят при ликвидации нештатной ситуации снизить количество попадающих под отключение абонентов. Работы по устранению утечки планируется выполнить в четверг, 29 февраля. Информация об этом, а также об отключениях, будет размещена на официальных ресурсах «РВК-Липецк» и в региональных средствах массовой информации, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».