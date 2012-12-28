По Липецкой области курсируют автобусы с водителями в гимнастерках

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АО «Липецкие автобусные линии» выпустило на межмуниципальные маршруты пять автобусов с символикой Дня Победы. При этом водители автобусов выйдут в рейсы в солдатской форме.Одними из первых в украшенном автобусе проехались пассажиры маршрута Липецк-Каликино. Сначала они торопливо занимали свои места, а потом оглядевшись и вслушавшись и понимали, что автобус не такой как всегда: в салоне звучали песни военных лет, а водитель Сергей Ролдугин был наряжен в гимнастёрку и пилотку.Так как масштабных мероприятий, посвященных празднику Победы, в этом году не будет, АО «ЛАЛ» устроит 7 и 8 мая на автовокзале «Липецк» и автостанции «Сокол» небольшие концерты.