Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Общество
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сегодня, 12:24
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По Липецкой области курсируют автобусы с водителями в гимнастерках
Одними из первых в украшенном автобусе проехались пассажиры маршрута Липецк-Каликино. Сначала они торопливо занимали свои места, а потом оглядевшись и вслушавшись и понимали, что автобус не такой как всегда: в салоне звучали песни военных лет, а водитель Сергей Ролдугин был наряжен в гимнастёрку и пилотку.
Так как масштабных мероприятий, посвященных празднику Победы, в этом году не будет, АО «ЛАЛ» устроит 7 и 8 мая на автовокзале «Липецк» и автостанции «Сокол» небольшие концерты.
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