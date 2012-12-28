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Происшествия
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сегодня, 10:35
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73-летняя ельчанка перевела мошенникам 980 000 рублей
Она поверила «сотруднику правоохранительных органов».
Ещё одной елецкой пенсионерке пояснили, что заканчивается срок действия её сим-карты. Чтобы продлить договор, она сообщила неизвестному свои паспортные данные. Затем ей позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили, что ранее звонили мошенники и оформили на неё кредит. Чтобы предотвратить хищение денег, женщина перевела на «безопасные» счета 177 000 рублей.
По этим случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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