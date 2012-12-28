73-летняя ельчанка перевела мошенникам 980 000 рублей

Она поверила «сотруднику правоохранительных органов».

В Ельце в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, которой в конце апреля позвонила женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и сообщила о взломе Госуслуг и блокировке банковских счетов. Как сообщает Штаб ОМВД России по Ельцу, чтобы предотвратить хищение денег, пенсионерка сняла все свои деньги и перевела на «безопасные» счета 980 000 рублей.Ещё одной елецкой пенсионерке пояснили, что заканчивается срок действия её сим-карты. Чтобы продлить договор, она сообщила неизвестному свои паспортные данные. Затем ей позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили, что ранее звонили мошенники и оформили на неё кредит. Чтобы предотвратить хищение денег, женщина перевела на «безопасные» счета 177 000 рублей.По этим случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».