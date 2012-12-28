В гараже у 54-летнего мужчины нашли 201,6 грамма пороха

Его осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ.

Елецкий районный суд вынес приговор 54-летнему жителю села Афанасьево Измалковского района по части 1 статьи 222.1 УК РФ за незаконное хранение взрывчатых веществ.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, почти 30 лет назад — до 1995 года мужчина являлся законным владельцем огнестрельного гладкоствольного оружия. Именно тогда, ещё имея разрешение, он приобрел 201,6 грамма дымного пороха. Но в 1995 году оружие мужчина потерял, а разрешение на право хранения и ношения сдал. А вот 201,6 грамма пороха в металлической банке поставил на полку в гараже в селе Афанасьево и хранил до 1 ноября 2023 года, пока его не обнаружили и не изъяли полицейские.В результате решением суда мужчину признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и оштрафовали на 10 000 рублей в доход федерального бюджета. Дымный порох передали в Отдел МВД России по Измалковскому району для уничтожения.