Подвал пятиэтажки в центре залило нечистотами: коммунальные службы кивают друг на друга

Между тем жуткий запах ощущается уже и на улице.

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы пятиэтажки на проспекте Победы, 88 с просьбой о помощи: подвал дома заполнен канализационными стоками.— Фекальными стоками заполнены подвалы во всех четырех подъездах. Уровень канализационных вод достиг ступеней первого этажа. Ситуация с подтоплением подвала, который, кстати, имеет статус укрытия, не решается несмотря на неоднократные обращения в органы власти и контроля. Возможно, если GOROD48 осветит проблему, что-то изменится к лучшему, — написала нам Юлия Фурсова, присоединив к письму две фотографии.Хрущевка 1963 года постройки стоит торцом к проспекту Победы. В ней недавно отремонтировали фасад, заменили двери подъездов. Не менее свежо оборудование детской и спортивной площадок.Однако стоит подойти к любому подъезду дома, как в нос тут же бьет вонь, поднимающаяся из подвала. Он и в самом деле залит нечистотами. В мутной отстоявшейся жиже отражается свет лампочек, но прекрасное освещение только удручает увиденное.Мужчина по имени Алексей считает, что подвал топит соседний 19-этажный дом-красавец на улице Богдана Хмельницкого, 3. Из него, мол, теплая вода по железобетонным лоткам попадает в подвал пятиэтажки. Управляющая компания «Ориентир», по его мнению, ничего не может с этим поделать.Мы обратились в диспетчерскую «управляшки», обслуживающую еще и жилфонд печально известной УК «Маяк». Нам ответили, что подвал топит из-за засора дворовой канализации. Причем засор регулярный. А двор — зона ответственности компании «РВК-Липецк»:— Мы вчера передали «РВК» заявку на прочистку засора, но аварийная бригада по вызову почему-то не едет. А свою работу мы выполнили.В свою очередь, в компании «РВК-Липецк» виновником подтопления называют УК «Ориентир».— Заявка об устранении засора на сетях водоотведения в районе дома №88 на проспекте Победы поступила нам 2 мая. В этот же день специалисты водоканала устранили засор, линия работает в штатном режиме. Отметим, что при герметичности внутридомовой системы канализации в случае возникновении засора на наружных сетях выход стоков происходит в подвал через канализационные люки. Судя по фотографиям, предоставленным вашему порталу, причиной залития подвала является отсутствие герметичности канализационного выпуска на внутренних сетях, а это не относится к зоне ответственности водоканала, — ответили нам в пресс-службе «РВК-Липецк».Итак, Фома кивает на Ерему, Ерема валит на Фому. Очевидно, жильцам многоэтажки с затопленным подвалом нужен третейский арбитр для выяснения причин подтопления подвала. Им может стать или департамент ЖКХ мэрии, или Госжилинспекция Липецкой области.