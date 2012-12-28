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1402
сегодня, 15:53
22

Подвал пятиэтажки в центре залило нечистотами: коммунальные службы кивают друг на друга

Между тем жуткий запах ощущается уже и на улице.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы пятиэтажки на проспекте Победы, 88 с просьбой о помощи: подвал дома заполнен канализационными стоками.

— Фекальными стоками заполнены подвалы во всех четырех подъездах. Уровень канализационных вод достиг ступеней первого этажа. Ситуация с подтоплением подвала, который, кстати, имеет статус укрытия, не решается несмотря на неоднократные обращения в органы власти и контроля. Возможно, если GOROD48 осветит проблему, что-то изменится к лучшему, — написала нам Юлия Фурсова, присоединив к письму две фотографии.

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Хрущевка 1963 года постройки стоит торцом к проспекту Победы. В ней недавно отремонтировали фасад, заменили двери подъездов. Не менее свежо оборудование детской и спортивной площадок.

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Однако стоит подойти к любому подъезду дома, как в нос тут же бьет вонь, поднимающаяся из подвала. Он и в самом деле залит нечистотами. В мутной отстоявшейся жиже отражается свет лампочек, но прекрасное освещение только удручает увиденное.

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Мужчина по имени Алексей считает, что подвал топит соседний 19-этажный дом-красавец на улице Богдана Хмельницкого, 3. Из него, мол, теплая вода по железобетонным лоткам попадает в подвал пятиэтажки. Управляющая компания «Ориентир», по его мнению, ничего не может с этим поделать.

Мы обратились в диспетчерскую «управляшки», обслуживающую еще и жилфонд печально известной УК «Маяк». Нам ответили, что подвал топит из-за засора дворовой канализации. Причем засор регулярный. А двор — зона ответственности компании «РВК-Липецк»:

— Мы вчера передали «РВК» заявку на прочистку засора, но аварийная бригада по вызову почему-то не едет. А свою работу мы выполнили.

В свою очередь, в компании «РВК-Липецк» виновником подтопления называют УК «Ориентир».

— Заявка об устранении засора на сетях водоотведения в районе дома №88 на проспекте Победы поступила нам 2 мая. В этот же день специалисты водоканала устранили засор, линия работает в штатном режиме. Отметим, что при герметичности внутридомовой системы канализации в случае возникновении засора на наружных сетях выход стоков происходит в подвал через канализационные люки. Судя по фотографиям, предоставленным вашему порталу, причиной залития подвала является отсутствие герметичности канализационного выпуска на внутренних сетях, а это не относится к зоне ответственности водоканала, — ответили нам в пресс-службе «РВК-Липецк».

Итак, Фома кивает на Ерему, Ерема валит на Фому. Очевидно, жильцам многоэтажки с затопленным подвалом нужен третейский арбитр для выяснения причин подтопления подвала. Им может стать или департамент ЖКХ мэрии, или Госжилинспекция Липецкой области.
ЖКХ
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Комментарии (22)

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Как гость
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Чел
9 минут назад
Дом в центре города затопило нечистотами. Ни службам,ни власти города до людей никакого дела нет.
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Житель Липецка
12 минут назад
Залито канализацией четыре подъезда многокварьирного дома. Они же-БОМБОУБЕЖИЩЕ. Уже и телевидение приезжало. Реакции ни у кого ни какой. Власть не реагирует никак. Нужно на федеральный канал звонить,что бы сняли этот беспредел...
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Сторожила
16 минут назад
У руководства города праздники начались, а люди пусть в канализации праздники отмечают...
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Пенсионер
19 минут назад
Уже несколько дней ни одна служба ничего не может сделать. Это где видано? От властей города реакции ни какой.
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Ельчанин
сегодня, 19:53
Проспет мира, 21 аналогичная ситуация, в подвале канализация течет, в подъезде дышать нечем, УП компания Зевс игнорирует все обращения
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Интересно
сегодня, 19:41
Если за следы залития директора УКашки можно дисквалифицировать, то что с ним можно сделать за залитый подвал?
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старец Фекалий
сегодня, 19:33
Спасайтесь, кто сможет.
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Animal Planet
сегодня, 19:32
Город 48,когда выезжаете по таким местам,надевайте маску,нечего всякой гадостью дышать.
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Универ
сегодня, 19:24
Белянского 10, также залило!
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Гость
сегодня, 18:32
Вот вам и убежище,созвучно,да?
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