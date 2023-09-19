Происшествия
37 минут назад
21-летняя мать оставила 2-летних двойняшек в ванной и одна из девочек утонула
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Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Трагедия разыгралась 17 сентября в квартире на улице Звездной — погибла 2-летняя девочка. Как установили следователи областного управления СК, 21-летняя мать оставила 2-летних дочерей двойняшек в ванной без присмотра и занялась домашними делами. Спустя время женщина обнаружила одну из дочерей без признаков жизни.
«Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, девочка утонула», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Вторая девочка госпитализирована и ей оказывается медпомощь.
«Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, девочка утонула», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Вторая девочка госпитализирована и ей оказывается медпомощь.
1 758
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