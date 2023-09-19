Происшествия

37 минут назад

21-летняя мать оставила 2-летних двойняшек в ванной и одна из девочек утонула

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#несчастный случай
21-летняя мать оставила 2-летних двойняшек в ванной и одна из девочек утонула

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия разыгралась 17 сентября  в квартире на улице Звездной — погибла 2-летняя девочка. Как установили следователи областного управления СК, 21-летняя мать оставила 2-летних дочерей двойняшек в ванной без присмотра и занялась домашними делами. Спустя время женщина обнаружила одну из дочерей без признаков жизни.

«Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, девочка утонула», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.  

Вторая девочка госпитализирована и ей оказывается медпомощь. 

1 758
#несчастный случай

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