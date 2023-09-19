Происшествия

36 минут назад

Семьей, в которой погибла 2-летняя девочка, занимались органы системы профилактики

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#несчастный случай #дети
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Семьей, в которой погибла 2-летняя девочка, занимались органы системы профилактики

21-летняя женщина воспитывала детей одна, а сама выросла в интернате.

Семья, в которой 17 сентября утонула в ванной 2-летняя девочка (на самом деле, два года ей исполнилось бы только в октябре), а её сестра попала в больницу с сильными ожогами, была хорошо известна органам системы профилактики, ей занимались и помогали как органы власти, так и волонтёры сразу нескольких благотворительных организаций и фондов. Об этом GOROD48 рассказали в аппрете уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области.

Женщина родила в 19 лет недоношенных двойняшек и воспитывала их одна. Любой матери-одиночке тяжело, а в этом случае женщина была очень молода и к тому же сама не знала родительской заботы и любви: её мать и отец были лишены родительских прав, и она выросла в интернате, там же встретила отца своих детей.

После рождения девочек оказавшаяся в сложной жизненной ситуации женщина вынуждена была жить в кризисном центре. Потом как сирота она получила однушку, где и произошла трагедия.

Напомним, как установили следователи областного управления СК, 21-летняя мать оставила 2-летних дочерей двойняшек в ванной без присмотра и занялась домашними делами. Спустя время женщина обнаружила одну из дочерей без признаков жизни — она утонула. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Вторую девочку госпитализировали с ожогами 50% тела.
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#несчастный случай #дети
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Комментарии (1)

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Липчанка

9 минут назад
Верните в школы уроки труда,дети не подготовлены к жизни! А в интернате особенно надо готовить детей к взрослой жизни !
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