Происшествия
36 минут назад
Семьей, в которой погибла 2-летняя девочка, занимались органы системы профилактики
1 425
21-летняя женщина воспитывала детей одна, а сама выросла в интернате.
Семья, в которой 17 сентября утонула в ванной 2-летняя девочка (на самом деле, два года ей исполнилось бы только в октябре), а её сестра попала в больницу с сильными ожогами, была хорошо известна органам системы профилактики, ей занимались и помогали как органы власти, так и волонтёры сразу нескольких благотворительных организаций и фондов. Об этом GOROD48 рассказали в аппрете уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области.
Женщина родила в 19 лет недоношенных двойняшек и воспитывала их одна. Любой матери-одиночке тяжело, а в этом случае женщина была очень молода и к тому же сама не знала родительской заботы и любви: её мать и отец были лишены родительских прав, и она выросла в интернате, там же встретила отца своих детей.
После рождения девочек оказавшаяся в сложной жизненной ситуации женщина вынуждена была жить в кризисном центре. Потом как сирота она получила однушку, где и произошла трагедия.
Напомним, как установили следователи областного управления СК, 21-летняя мать оставила 2-летних дочерей двойняшек в ванной без присмотра и занялась домашними делами. Спустя время женщина обнаружила одну из дочерей без признаков жизни — она утонула. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Вторую девочку госпитализировали с ожогами 50% тела.
Женщина родила в 19 лет недоношенных двойняшек и воспитывала их одна. Любой матери-одиночке тяжело, а в этом случае женщина была очень молода и к тому же сама не знала родительской заботы и любви: её мать и отец были лишены родительских прав, и она выросла в интернате, там же встретила отца своих детей.
После рождения девочек оказавшаяся в сложной жизненной ситуации женщина вынуждена была жить в кризисном центре. Потом как сирота она получила однушку, где и произошла трагедия.
Напомним, как установили следователи областного управления СК, 21-летняя мать оставила 2-летних дочерей двойняшек в ванной без присмотра и занялась домашними делами. Спустя время женщина обнаружила одну из дочерей без признаков жизни — она утонула. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Вторую девочку госпитализировали с ожогами 50% тела.
1 425
Липчанка