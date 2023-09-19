Происшествия
36 минут назад
За жизнь второй из двойняшек врачи бились три дня
6 1072
У девочки были обожжены 50% тела.
В областной детской больнице рассказали о состоянии девочки, чья сестра-двойняшка утонула в ванной 17 сентября.
По словам врачей, у девочки были обожжены 50% тела. В больницу она поступила в тяжелом состоянии. Три дня врачи бились за ее жизнь, и теперь наблюдают положительную динамику в состоянии ребенка.
Напомним, 17 сентября в Липецке на улице Звёздной молодая мать оставила 2-летних дочерей двойняшек в ванной и отвлеклась на домашние дела. Одна из девочек утонула, а вторую «скорая» доставила в больницу с ожогами.
В отношении 21-летнрей женщины возбуждено угольное дело о причинении смерти по неосторожности.
По словам врачей, у девочки были обожжены 50% тела. В больницу она поступила в тяжелом состоянии. Три дня врачи бились за ее жизнь, и теперь наблюдают положительную динамику в состоянии ребенка.
Напомним, 17 сентября в Липецке на улице Звёздной молодая мать оставила 2-летних дочерей двойняшек в ванной и отвлеклась на домашние дела. Одна из девочек утонула, а вторую «скорая» доставила в больницу с ожогами.
В отношении 21-летнрей женщины возбуждено угольное дело о причинении смерти по неосторожности.
6 1072
Лиза
48
Да уж!
777
Гостья
???