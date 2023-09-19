Происшествия

36 минут назад

За жизнь второй из двойняшек врачи бились три дня

6 1072
#несчастный случай
За жизнь второй из двойняшек врачи бились три дня

У девочки были обожжены 50% тела.

В областной детской больнице рассказали о состоянии девочки, чья сестра-двойняшка утонула в ванной 17 сентября.

По словам врачей, у девочки были обожжены 50% тела. В больницу она поступила в тяжелом состоянии. Три дня врачи бились за ее жизнь, и теперь наблюдают положительную динамику в состоянии ребенка.

Напомним, 17 сентября в Липецке на улице Звёздной молодая мать оставила 2-летних дочерей двойняшек в ванной и отвлеклась на домашние дела. Одна из девочек утонула, а вторую «скорая» доставила в больницу с ожогами.

В отношении 21-летнрей женщины возбуждено угольное дело о причинении смерти по неосторожности.

6 1072
#несчастный случай

Комментарии (6)

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Лиза

7 минут назад
Как так???!!! Один ребёнок утонул, вторая с ожогами? Она решила искупать детей в кипятке? Что за мать!!!!??? Да такую мамашку надо лишить материнских прав, а ребёнка изъячть из этой странной семьи.
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48

7 минут назад
Ну КАК можно оставить деток в ванной одних??? Видимо делалось это постоянно.
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Да уж!

11 минут назад
Невосполнимо? Такая ещё нарожает. И угробит. Детей жаль очень. За что им такие матери?
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777

13 минут назад
Гостья, ты из таких же? Угробить собственных детей и найти этому оправдание? Это по - вашему...
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Гостья

18 минут назад
Не суди, и не судим будешь. Горе матери не восполнимо. Очень жаль детишек, но и мать тоже. Она не гулять ушла, а отвлеклась на домашние дела. Дай Бог ей силы духа, смирения и выздоровления второй дочки.
ответить

???

24 минуты назад
Это как??????????
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