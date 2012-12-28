«Металлург» уступил в Краснодаре на последних секундах

Мяч нашей команде забил форвард, большую часть сезона выступающий в Премьер-Лиге.

Командой руководил 45-летний Дмитрий Бугаков – с приставкой и.о. В дальнейшем он войдёт в новый штаб команды, а нового главного тренера обещают представить уже на этой неделе.





Исполняющий обязанности не стал вносить революционных изменений в состав команды, использовал одну из схем своего предшественника. Разве что на правом фланге атаки появился Илья Глебов, который лишь 3-й раз за сезон вышел на поле в первых минут. Из-за травм у «Металлурга» не смогли сыграть два Даниила – опорные полузащитники Тюменцев и Черняков, а также капитан команды Роман Войдель. Повязку в его отсутствие примерил вратарь Александр Кобзев, которому за день игры команда преподнесла торт со свечками в честь его 35-летия.









У «Краснодара-2» отсутствовал лучший бомбардир – 21-летний атакующий хавбек Юрий Железнов, который стал одним из героев матче этих же команд в Липецке (южане выиграли – 2:0). Впрочем, арендованному у екатеринбургского «Урала» футболисту нашлась достойная замена в лице вышедшего на замену во втором тайме героя матча Александра Кокшарова, оба игрока имеют опыт выступления в РПЛ.











Дмитрий Бугаков (на заднем плане), бывший тренер липецких дуюлеров и команд ЮФЛ, впервые руководил "профи" в официальной игре



«Металлург» сознательно отдал территорию сопернику, и в основном оборонялся. Но при этом нет-нет, да и создавал голевые моменты. На 21-й минуте Артур Максимчук вывел на ударную позицию своего тёзку и лидера атак липчан Арустамяна, тому не хватило буквально одного шага, чтобы нанести удар.







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И всё же на 79=й минуте «Металлург» был обязан «заканчивать матч»: Арустамян убегал один на один с вратарём хозяев, но слишком явно целился в дальний угол, голкипер Даниил Голиков его манёвр разгадал.





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Почти тут же возник стопроцентный момент у наших ворот: защитнику Александру Куликову явно не хватило навыков форварда, Кобзев сумел среагировать на удар в упор.









Ничья стала бы всё же более закономерным результатом



Играть оставалось считанные мгновения, как фланговый защитник Григорий Жилкин исполнил навес в штрафную. Мяч заметался, по несколько раз попал в игроков обеих команд, пока Кокшаров не совершил своё волшебное касание – 1:0… Времени на ответную атаку у липчан просто не осталось.









Кокшаров умудряется дотянуться до мяча "телескопической" ногой...









... Через мгновение оказывается в объятиях партнёров....









В Краснодаре трубят победу



Ничья была бы более справедливым результатом и при ней «Металлург» шёл бы сейчас на 8-м месте. В результате липчане идут на последнем, но посыпать голову пеплом рано. До спасительного 6-го места всего 3 очка.













Следующий матч липчане проведут в субботу, 11 мая, дома с волгоградским «Ротором». Начало в 15:00.

«Краснодар-2» -«Металлург» — 1:0 (0:0)





Гол: 1:0 — А.Кокшаров, 90+.





«Краснодар-2»: 34.Д.Голиков. 28.Жилкин. 33.Г.Арутюнян. 29.В.Шахов. 54.И.Чуриков. 57.Н.Плотников. 94.Кучугура (77. Гетьман, 61). 56.Чобанов (87.Губжоков, 82). 75.Багринцев (96.Кокшаров, 61). 36.Муллин. 21.Дан.Карпов (45.А.Куликов, 46).





«Металлург»: 16.Кобзев. 2.Елеев (15. Гречкин, 89). 5.Крикуненко. 27.Коротких. 91.Комар (22. Ал.Рыбин, 68). 8.Дм.Пахомов. 6.Великородный. 77.А.Арустамян. 19.Ил.Глебов (11. Борисенко, 57). 87.Максимчук (17.Мосиян, 57). 7.Д.Сёмин (10. М.Григорьев, 89).





Предупреждения: В.Шахов, 29. Арутюнян, 75 — Елеев, 51.





Судья К.Силантьев (Самара). Лайнсмены: Ал.Павлов (Саратов). Н.Матиеску (Псков). Резервный судья И.Афонин (Краснодар). Инспектор Д.Березнев (Ростов-на-Дону).



