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Спорт
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сегодня, 18:54
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«Металлург» уступил в Краснодаре на последних секундах
Мяч нашей команде забил форвард, большую часть сезона выступающий в Премьер-Лиге.
Командой руководил 45-летний Дмитрий Бугаков – с приставкой и.о. В дальнейшем он войдёт в новый штаб команды, а нового главного тренера обещают представить уже на этой неделе.
Исполняющий обязанности не стал вносить революционных изменений в состав команды, использовал одну из схем своего предшественника. Разве что на правом фланге атаки появился Илья Глебов, который лишь 3-й раз за сезон вышел на поле в первых минут. Из-за травм у «Металлурга» не смогли сыграть два Даниила – опорные полузащитники Тюменцев и Черняков, а также капитан команды Роман Войдель. Повязку в его отсутствие примерил вратарь Александр Кобзев, которому за день игры команда преподнесла торт со свечками в честь его 35-летия.
У «Краснодара-2» отсутствовал лучший бомбардир – 21-летний атакующий хавбек Юрий Железнов, который стал одним из героев матче этих же команд в Липецке (южане выиграли – 2:0). Впрочем, арендованному у екатеринбургского «Урала» футболисту нашлась достойная замена в лице вышедшего на замену во втором тайме героя матча Александра Кокшарова, оба игрока имеют опыт выступления в РПЛ.
Дмитрий Бугаков (на заднем плане), бывший тренер липецких дуюлеров и команд ЮФЛ, впервые руководил "профи" в официальной игре
«Металлург» сознательно отдал территорию сопернику, и в основном оборонялся. Но при этом нет-нет, да и создавал голевые моменты. На 21-й минуте Артур Максимчук вывел на ударную позицию своего тёзку и лидера атак липчан Арустамяна, тому не хватило буквально одного шага, чтобы нанести удар.
Во втором тайме «Краснодар-2» пару раз проверил Кобзева дальними ударами – наш голккипер оказывался на высоту и в прямом, и в переносном смыслах.
Липчане жалили хозяев быстрыми атаками, в итоге оба центральных защитника «Краснодара-2» Григорий Арутюнян и Виталий Шахов «повисли» на жёлтых карточках. Дляя Шахова предупреждение стало 4-м за весну, следующий матч он пропустит. Однажды, разряжая обстановку, Виталий умудрился выбить мяч… за пределы стадиона.
И всё же на 79=й минуте «Металлург» был обязан «заканчивать матч»: Арустамян убегал один на один с вратарём хозяев, но слишком явно целился в дальний угол, голкипер Даниил Голиков его манёвр разгадал.
Почти тут же возник стопроцентный момент у наших ворот: защитнику Александру Куликову явно не хватило навыков форварда, Кобзев сумел среагировать на удар в упор.
Ничья стала бы всё же более закономерным результатом
К основному времени второго тайма судья добавил 5 минут и это стало сигналом для «Краснодара-2», который буквально ринулся на финальный штурм. Липчане отбивались и вполне заслуживали ничьей, но… Рикошет и голевое чутьё Кокшарова стали той самой крупинкой, которая помогла южанам склонить чашу весов в свою пользу.
Игрок сборной России U-21, трансферная стоимость которого оценивается в 500 тысяч евро, по основному месту приписки рубится вместе с главным «Краснодаром» за чемпионство в Премьер-Лиге. В «двойке» же он восстанавливает кондиции после травмы.
Играть оставалось считанные мгновения, как фланговый защитник Григорий Жилкин исполнил навес в штрафную. Мяч заметался, по несколько раз попал в игроков обеих команд, пока Кокшаров не совершил своё волшебное касание – 1:0… Времени на ответную атаку у липчан просто не осталось.
Кокшаров умудряется дотянуться до мяча "телескопической" ногой...
... Через мгновение оказывается в объятиях партнёров....
В Краснодаре трубят победу
Ничья была бы более справедливым результатом и при ней «Металлург» шёл бы сейчас на 8-м месте. В результате липчане идут на последнем, но посыпать голову пеплом рано. До спасительного 6-го места всего 3 очка.
Следующий матч липчане проведут в субботу, 11 мая, дома с волгоградским «Ротором». Начало в 15:00.
«Краснодар-2» -«Металлург» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — А.Кокшаров, 90+.
«Краснодар-2»: 34.Д.Голиков. 28.Жилкин. 33.Г.Арутюнян. 29.В.Шахов. 54.И.Чуриков. 57.Н.Плотников. 94.Кучугура (77. Гетьман, 61). 56.Чобанов (87.Губжоков, 82). 75.Багринцев (96.Кокшаров, 61). 36.Муллин. 21.Дан.Карпов (45.А.Куликов, 46).
«Металлург»: 16.Кобзев. 2.Елеев (15. Гречкин, 89). 5.Крикуненко. 27.Коротких. 91.Комар (22. Ал.Рыбин, 68). 8.Дм.Пахомов. 6.Великородный. 77.А.Арустамян. 19.Ил.Глебов (11. Борисенко, 57). 87.Максимчук (17.Мосиян, 57). 7.Д.Сёмин (10. М.Григорьев, 89).
Предупреждения: В.Шахов, 29. Арутюнян, 75 — Елеев, 51.
Судья К.Силантьев (Самара). Лайнсмены: Ал.Павлов (Саратов). Н.Матиеску (Псков). Резервный судья И.Афонин (Краснодар). Инспектор Д.Березнев (Ростов-на-Дону).
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