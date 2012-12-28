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В России
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44 минуты назад

Кемеровские зоологи спасают раненого краснокнижного орла

В кемеровский Центр помощи диким и экзотическим животным попал степной орел, занесенный в Красную книгу РФ. Нашли охотника недалеко от Ленинска-Кузнецкого. Об этом сообщает VSE42.Ru.

– Орел печален, худ, с открытым застарелым переломом локтевой и лучевой костей со значительным смещением, – сказали в Центре.

Зоологи осторожно предполагают, что орла сбила машина. Также у животного найден заросший перелом на левой лапе.

– Не первая его проблема в жизни, мы до последнего думали, что результат охоты, но нет, никакой дроби, только серия жизненных неудач, – добавили орнитологи.

Если орел выживет, его отправят жить в организацию помощи диким животным «Ноев ковчег» в Барнауле.

дикие животные
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