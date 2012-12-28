В России
47
44 минуты назад
Кемеровские зоологи спасают раненого краснокнижного орла
– Орел печален, худ, с открытым застарелым переломом локтевой и лучевой костей со значительным смещением, – сказали в Центре.
Зоологи осторожно предполагают, что орла сбила машина. Также у животного найден заросший перелом на левой лапе.
– Не первая его проблема в жизни, мы до последнего думали, что результат охоты, но нет, никакой дроби, только серия жизненных неудач, – добавили орнитологи.
Если орел выживет, его отправят жить в организацию помощи диким животным «Ноев ковчег» в Барнауле.
0
0
0
0
0
Комментарии