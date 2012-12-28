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В России
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сегодня, 12:56
Матвиенко заявила о предпосылках «демографической весны» в РФ
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о наличии предпосылок для "демографической весны" в России.
"Вспомните, как все мировые эксперты в один голос прочили нам крах экономики. А сегодня мы вышли на уверенный экономический рост. Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна", - сказала спикер Совфеда. "Предпосылки для этого есть", - добавила она.
По ее словам, уже к концу этого десятилетия во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рожденное в двухтысячных годах. "Во-вторых, свыше 70% граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей", - резюмировала она.
При этом Матвиенко выступила против направления средств материнского капитала на различные расходы, поскольку таким образом он теряет свою стратегическую миссию и превращается в рядовое пособие.
"Это моя личная точка зрения, но я категорический противник, чтобы материнский капитал размывался постоянно на те или иные текущие расходы. Он теряет тогда смысл. Как в семье, вы знаете, деньги уплывают как вода: только получил - уже нет", - сказала спикер Совфеда на заседании Совета законодателей.
Так она отреагировала на предложение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о повторном использовании маткапитала в случае потери жилья из-за стихийных бедствий.
Матвиенко подчеркнула, что смысл материнского капитала заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия, сохранить его на образование. "Мне кажется, не надо увлекаться, потому что материнский капитал теряет свою стратегическую миссию - он становится просто обычным рядовым пособием. Здесь надо быть аккуратными", - призвала коллег председатель верхней палаты парламента.
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