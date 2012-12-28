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48 минут назад
В Иркутской области введен режим повышенной готовности
Согласно указу, министерству здравоохранения необходимо предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в местах проведения праздничных мероприятий.
По его словам, эта мера необходима, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации. Министерство здравоохранения проработает действия, направленные на безопасность жителей, пришедших на праздничные мероприятия. Транспортники будут готовы оперативно отреагировать на ухудшение дорожно-транспортной обстановки, - отмечается в сообщении.
Руководство населенных пунктов ознакомят с планами действий на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: должна быть проверена техника, силы для ликвидации ЧС, работать система оповещения населения.
Координация всех мероприятий и контроль возложены на первого заместителя губернатора Романа Андреевича Колесова.
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