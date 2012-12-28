Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта
Бизнес
В Липецке вновь прошел грязный дождь?
Общество
Губернатор сообщил об отмене парада 9 мая
Общество
Социальный фонд сообщил майский график выплат пособий и пенсий
Общество
«Качелей» на горбатом мосту больше не будет: после реконструкции он станет прямым
Общество
24-летний липчанин поджег «Пятерочку» в Кулешовке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: грязный дождь, перестрелка на улице и выпрямление моста
Общество
Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
Общество
На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Общество
Сотрудница Росздравнадзора по Липецкой области спрятала квартиру в Греции
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Сотрудница Росздравнадзора по Липецкой области спрятала квартиру в Греции
Общество
В Липецке начали принимать заявки на участие в программе «Мой двор» на 2025 год
Общество
Возможного поджигатель квартиры на Циолковского записала камера наблюдения
Происшествия
В праздничные дни автоинспекция проведет рейды против пьяных водителей
Общество
У жителя Липецка изъяли шесть патронов к спортивно-охотничьему оружию
Происшествия
«Через два дня дозиметр испортился. Мы махнули на него рукой»
Общество
Программу «Ремонт двора» игнорируют 14 управляющих компаний в Липецке
Общество
Из пруда села Панино выловили утопленника
Происшествия
Несовершеннолетняя жительница Подмосковья похитила 710 тысяч рублей у липецких пенсионерок
Происшествия
Площадь пожара в магазине села Кулешовка составила два квадратных метра
Происшествия
Читать все
В России
46
сегодня, 11:26

В Госдуме внесли закон о возможности продления губернаторами майских праздников

Заместитель председателя Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил законопроект о расширении полномочий губернаторов в отношении майских праздников.

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект о полномочиях губернаторов продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона, - передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ссылаясь на опрос Фонда "Общественное мнение", автор инициативы отмечает, что в 2023 году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% россиян. Согласно опросу ВЦИОМ за этот год, "47% граждан России собираются отдыхать в майские праздники дома, 29% на даче, 16% граждан планируют туристические поездки". Увеличение выходных дней на майские праздники может простимулировать турпоток на отечественные курорты, - отметил депутат.

"Общефедеральный порядок установления нерабочих дней не позволяет учесть мнение и предпочтения граждан в одном регионе, которые хотели бы продлить длинные майские праздники за счет сокращения новогодних, и в то же время не навредить производственным процессам в другом регионе, где увеличение майских праздников приведет к ухудшению положения отдельных отраслей экономики", - написано в пояснительных документах.

Таким образом, предоставление права главам регионов переносить выходные дни с новогодних каникул на другие дни в мае на основании решения людей, принятого на соответствующем региональном референдуме, позволит учесть мнение большинства граждан в этом регионе, а также бизнеса и не приведёт к экономическим издержкам в других субъектах России, заключается в документе.
праздники
выходные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru