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В России
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сегодня, 11:26
В Госдуме внесли закон о возможности продления губернаторами майских праздников
Заместитель председателя Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил законопроект о расширении полномочий губернаторов в отношении майских праздников.
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ссылаясь на опрос Фонда "Общественное мнение", автор инициативы отмечает, что в 2023 году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% россиян. Согласно опросу ВЦИОМ за этот год, "47% граждан России собираются отдыхать в майские праздники дома, 29% на даче, 16% граждан планируют туристические поездки". Увеличение выходных дней на майские праздники может простимулировать турпоток на отечественные курорты, - отметил депутат.
"Общефедеральный порядок установления нерабочих дней не позволяет учесть мнение и предпочтения граждан в одном регионе, которые хотели бы продлить длинные майские праздники за счет сокращения новогодних, и в то же время не навредить производственным процессам в другом регионе, где увеличение майских праздников приведет к ухудшению положения отдельных отраслей экономики", - написано в пояснительных документах.
Таким образом, предоставление права главам регионов переносить выходные дни с новогодних каникул на другие дни в мае на основании решения людей, принятого на соответствующем региональном референдуме, позволит учесть мнение большинства граждан в этом регионе, а также бизнеса и не приведёт к экономическим издержкам в других субъектах России, заключается в документе.
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