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сегодня, 17:16
Минтранс попросили закрепить в законодательстве допустимую температуру в самолетах
Минтранс попросили закрепить допустимые значения температуры воздуха на борту пассажирских судов (20–25 градусов) в федеральных авиаправилах, поскольку этот параметр влияет на комфорт и безопасность перевозки пассажиров, особенно в летний период.
Депутат указал, что на практике температурные требования СанПиНа «часто не соблюдаются в силу того, что не дублируются в воздушном законодательстве».
«В салоне самолета при выключенном кондиционера растет не только температура, но и влажность, и концентрация углекислого газа. Это весьма опасная среда для людей в целом, и особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В итоге всё может закончиться приступом стенокардии», — заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, существуют правила безопасности, сочетание которых приводит к тому, что люди при определенных обстоятельствах оказываются буквально заперты в самолёте.
«Если рейс задержали, когда самолет уже готовился к взлету, то пилоты выключают двигатели, чтобы не жечь топливо. При этом внешнее питание самолета тоже уже отключено. Соответственно система кондиционирования не работает. А двери открыть нельзя без трапа. Если в Федеральных авиационных правилах будет четко прописано требование по температуре, то ответственные службы будут обязаны принимать меры: либо подключать самолет к внешнему источнику питания для запуска кондиционеров, либо подгонять трап и выпускать людей на свежий воздух», — сказал депутат.
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