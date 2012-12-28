Минтранс попросили закрепить в законодательстве допустимую температуру в самолетах

Минтранс попросили закрепить допустимые значения температуры воздуха на борту пассажирских судов (20–25 градусов) в федеральных авиаправилах, поскольку этот параметр влияет на комфорт и безопасность перевозки пассажиров, особенно в летний период.

