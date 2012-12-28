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В России
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сегодня, 14:28

ЦБ зафиксировал рост предлагаемых зарплат в РФ с начала года

В Центробанке отметили рост предлагаемых зарплат в России.

Предлагаемые зарплаты в России выросли на 12,7% за первые три месяца года, - пишут "Известия" со ссылкой на отчет Банка России.

В марте медиана предлагаемой заработной платы достигла примерно 64 тысяч рублей. Это значит, что в половине вакансий предлагается доход меньше указанного, а в другой половине — больше.

Для сравнения, в I квартале 2023 года значение практически не менялось: оно выросло примерно на 4%.

По итогам 2023 года реальная зарплата выросла на 7,8% (в годовом выражении). И в начале 2024 года тенденция продолжилась, - отмечается в документе ЦБ РФ. Там уточняется: основная причина такой динамики — дефицит кадров. Причем в этом году он усилился.

К началу апреля 2024 года уже 70% компаний испытывали нехватку персонала. Хотя еще в июле 2023-го их доля составляла 56%, - следует из опросов предприятий, проводимых Банком России.

Кадровый голод и «борьба за новых сотрудников» вызваны снижением числа мигрантов и демографической ситуацией в стране, - считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, на рынок труда сейчас выходит меньше людей, чем отправляется на пенсию.

В прошлом году одним из основных драйверов роста зарплатных предложений стал оборонно-промышленный комплекс, отметил старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, в этом сегменте последние несколько лет нужда в работниках и их средний доход резко увеличились.

По сравнению с январем–мартом 2023-го в I квартале этого года предлагаемые зарплаты увеличились почти на треть — с 51 тыс. до 64 тыс., заявила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Она добавила: наибольший рост — в сфере транспорта (вдвое, до 94 тыс.), строительстве (в 1,5 раза, до 69 тыс.) и на производстве (+24%, до 80 тыс.).

При этом впервые за несколько лет предлагаемые работодателями зарплаты (64,2 тыс.) обогнали средние ожидания соискателей (63,7 тыс.), - заявили эксперты.
экономика
зарплата
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