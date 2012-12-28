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В России
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сегодня, 12:05
ФСБ предотвратила теракт в Брянской области
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта в Брянске.
"ФСБ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта", - сообщили в ЦОС.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для преступления.
В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ, максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.
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