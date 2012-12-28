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сегодня, 14:06
3

Выгораживавшую сожителя женщину осудили за ложные показания

Обман придётся отрабатывать 100 часов.

Данковский городской суд вынес приговор женщине за дачу заведомо ложных показаний в суде — за обман она получила 100 часов обязательных работ.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 19 июня прошлого года женщина выступала свидетелем в суде: её сожителя судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (по части 1 статьи 112 УК РФ).

Пытаясь выгородить близкого человека, свидетель сообщила, что в ее присутствии сожитель не наносил ударов потерпевшему. Но в итоге выяснилось обратное, и теперь уже сама женщина выслушала приговор по части первой статьи 307 УК РФ.
ложные показания
суд
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Гость
9 минут назад
* в свидетели никто не хочет идти.
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Соседка
54 минуты назад
Два дебила-это сила!
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да уж
сегодня, 14:15
Прямо Лиса Алиса и кот Базилио,Попались
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