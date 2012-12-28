Происшествия
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сегодня, 14:06
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Выгораживавшую сожителя женщину осудили за ложные показания
Обман придётся отрабатывать 100 часов.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 19 июня прошлого года женщина выступала свидетелем в суде: её сожителя судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (по части 1 статьи 112 УК РФ).
Пытаясь выгородить близкого человека, свидетель сообщила, что в ее присутствии сожитель не наносил ударов потерпевшему. Но в итоге выяснилось обратное, и теперь уже сама женщина выслушала приговор по части первой статьи 307 УК РФ.
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