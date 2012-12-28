Машнин просил игроков дотерпеть до перерыва, второй тренер сборной России разобрал игру «Металлурга»

Наставники команд подвели итог матча.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке он подробно разобрал игру «Металлурга», рассказал о том, как на выбор тактики команды влияет качество футбольного поля и ответил на вопрос, стремится ли «Краснодар-2» в первую лигу.





В вашем браузере отключен JavaScript

