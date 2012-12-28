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45 минут назад

Машнин просил игроков дотерпеть до перерыва, второй тренер сборной России разобрал игру «Металлурга»

Наставники команд подвели итог матча.

После перенесённого матча 4-го тура, в котором «Металлург» дома уступил «Краснодару-2» - 0:2, тренеры обеих команд выступили на пресс-конференции.

Наставник «Металлурга» Сергей Машнин признал, что более молодые футболисты соперника были быстрее. Но шанс сыграть удачнее у липчан был.

- При равной игре пропустили гол со стандарта в первом тайме, - констатировал он, - Я сейчас посмотрел видео: потеря концентрации с нашей стороны: мяч мечется по нашей штрафной и отскакивает к парню, который вообще оказался один. А ведь я предупреждал футболистов, что в таких матчах цена ошибки невероятно высока. Просил, чтобы дотерпели без пропущенного мяча, как минимум, до перерыва. Во втором тайме мы перестроились, пошли моменты, но сложно выиграть, если ты не забиваешь с 5-ти метров. В концовке бросились в навал, в результате нарвались на быструю ответную атаку и пропустили второй гол.

«Краснодар-2» тренирует знаменитый Николай Писарев – 6-кратный чемпион России в составе московского «Спартака». Кроме того, он является помощником Валерия Карпина в сборной России.

В Липецке он подробно разобрал игру «Металлурга», рассказал о том, как на выбор тактики команды влияет качество футбольного поля и ответил на вопрос, стремится ли «Краснодар-2» в первую лигу.


В турнирной таблице «Краснодар-2» на 2-м месте, «Металлург» на предпоследнем, 9-м. Сегодня днём Машнин и Ко отправляются в Домодедово на игру с аутсайдером «Велесом». Матч начнётся завтра в 14:00.
Футбол
«Металлург»
Сергей Машнин
пресс-конференция
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