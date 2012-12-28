Пьяный липчанин «заминировал» московское метро: в полицию он звонил с домашнего телефона
Машнин просил игроков дотерпеть до перерыва, второй тренер сборной России разобрал игру «Металлурга»
Спорт
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45 минут назад
Машнин просил игроков дотерпеть до перерыва, второй тренер сборной России разобрал игру «Металлурга»
Наставники команд подвели итог матча.
Наставник «Металлурга» Сергей Машнин признал, что более молодые футболисты соперника были быстрее. Но шанс сыграть удачнее у липчан был.
- При равной игре пропустили гол со стандарта в первом тайме, - констатировал он, - Я сейчас посмотрел видео: потеря концентрации с нашей стороны: мяч мечется по нашей штрафной и отскакивает к парню, который вообще оказался один. А ведь я предупреждал футболистов, что в таких матчах цена ошибки невероятно высока. Просил, чтобы дотерпели без пропущенного мяча, как минимум, до перерыва. Во втором тайме мы перестроились, пошли моменты, но сложно выиграть, если ты не забиваешь с 5-ти метров. В концовке бросились в навал, в результате нарвались на быструю ответную атаку и пропустили второй гол.
«Краснодар-2» тренирует знаменитый Николай Писарев – 6-кратный чемпион России в составе московского «Спартака». Кроме того, он является помощником Валерия Карпина в сборной России.
В Липецке он подробно разобрал игру «Металлурга», рассказал о том, как на выбор тактики команды влияет качество футбольного поля и ответил на вопрос, стремится ли «Краснодар-2» в первую лигу.
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