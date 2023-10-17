Общество

сегодня, 17:15

Микрорайон «Европейский» остался без электричества, а значит, без воды и тепла

22 1291
#микрорайон «Европейский»
7
Микрорайон «Европейский» остался без электричества, а значит, без воды и тепла

Новый оператор электросетей микрорайона перебил кабель между двумя трансформаторными подстанциями.

Сегодня в полдень микрорайон «Европейский» остался без света. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, работники ООО «Первая сетевая компания» порвали действующий кабель между двумя трансформаторными подстанциями во время ремонта двух поврежденных ранее кабелей. Особенностью застройки этого жилого массива является то, что при отсутствии электричества в жилых домах и в социальных объектах (ясли, детские сады, школы) исчезают холодная и горячая вода, останавливаются лифты, остывают батареи.

В 15:00 «Первая сетевая компания» сообщила, что закончила аварийно-восстановительные работы и запитала всех потребителей. Но свет 10 тысяч жителей района получили только в 17.00.

Это авария не первая на сетях в «Европейском». В Липецком горсовете проблему обеспечения электроэнергией этого жилого массива назвали системной, не решаемой годами. Жители «Европейского» стали заложником частных организаций, которым принадлежат электросети и подстанции района. Внутриквартальные сети и подстанции построил застройщик, «СУ-5 Трест «Липецкстрой М». Потом компанию обанкротили, и конкурсный управляющий Константин Ефимов заявил о желании продать с аукциона пять трансформаторных подстанций и кабельные линии 10 кВ.

Такие заявления вызывали бурную реакцию депутатов и мэра Липецка. Евгения Уваркина на мартовской сессии горсовета заявила, что на Ефимова написаны заявления в прокуратуру и Следственный комитет, и что городская администрация требует безвозмездной передачи подстанций и кабелей в муниципальную собственность. Впрочем, Ефимову удалось доказать, что по законодательству о банкротстве он должен выставить в числе иного имущества ООО «СУ-5» и объекты энергетики, построенные застройщиком «Елецкого». Как сети и подстанции попали к ООО «Первая сетевая компания?» Нам не удалось оперативно это узнать. В самой компании расплывчато завили, что вся энергетика «Европейского» попала к ним «на правах, предусмотренных законом».
22 1291
#микрорайон «Европейский»
7

Комментарии (22)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я

6 минут назад
Подумаешь?, без воды? Всего то, и мы можем прожить. А вот без света нет, наши дома зависят полностью от света. Даже еду не разогреть
ответить

Никогда такого не было

15 минут назад
И вот опять
ответить

эффективный менеджер

16 минут назад
вся надежда на мужика с лопатой
ответить

Мимоходом

16 минут назад
Зато у нас есть велодорожки, платные парковки вот появились. Прямо цивилизованный город однако. А вы всё - воды нету, электричества нету. Лучше бы припарковались, и на велосипед... И по дорожкам, по дорожкам...
ответить

Юлич

27 минут назад
Молчите дальше
ответить

Житель Липецка

33 минуты назад
На проспекте Победы д.88 вновь подвал(оно же бомбоубежище) затопляет вода. Никакие службы не реагируют...
ответить

Л

43 минуты назад
Опять,стоят дедушки и смотрят в яму,картина маслом!!!
ответить

Бабушка

47 минут назад
Из собственного опыта: имею запас свечей и газовую туристическую плитку за 2500 р
ответить

Подумаешь?

сегодня, 17:42
Тут люди четверо суток без воды сидели и ничего. А тут до 17:00 всего
ответить

Лиза

сегодня, 17:42
Уже не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться... ну как можно быть такими криворукими и безмозговыми?
ответить
Еще комментарии
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Битва вратарей осталась не за липчанами
#Хоккей #МХК "Липецк"
1
Битва вратарей осталась не за липчанами

35 минут назад

Общество
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
#отключения
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

42 минуты назад

Общество
Час икс наладки гидравлического режима во всех дома Липецка — 8 ноября
#отопление
10
Час икс наладки гидравлического режима во всех дома Липецка — 8 ноября

55 минут назад

Общество
Уже заплатившие за парковку липчане деньги не потеряют
#парковки
9
Уже заплатившие за парковку липчане деньги не потеряют

сегодня, 16:24

Общество
«У меня немного волос на голове, но и они стоят дыбом»
#аварийное жилье
12
«У меня немного волос на голове, но и они стоят дыбом»

сегодня, 16:00

Общество
На Театральной площади не работают светофоры
#светофоры
7
На Театральной площади не работают светофоры

сегодня, 14:54

Общество