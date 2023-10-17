Общество
сегодня, 17:15
Микрорайон «Европейский» остался без электричества, а значит, без воды и тепла
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Новый оператор электросетей микрорайона перебил кабель между двумя трансформаторными подстанциями.
Сегодня в полдень микрорайон «Европейский» остался без света. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, работники ООО «Первая сетевая компания» порвали действующий кабель между двумя трансформаторными подстанциями во время ремонта двух поврежденных ранее кабелей. Особенностью застройки этого жилого массива является то, что при отсутствии электричества в жилых домах и в социальных объектах (ясли, детские сады, школы) исчезают холодная и горячая вода, останавливаются лифты, остывают батареи.
В 15:00 «Первая сетевая компания» сообщила, что закончила аварийно-восстановительные работы и запитала всех потребителей. Но свет 10 тысяч жителей района получили только в 17.00.
Это авария не первая на сетях в «Европейском». В Липецком горсовете проблему обеспечения электроэнергией этого жилого массива назвали системной, не решаемой годами. Жители «Европейского» стали заложником частных организаций, которым принадлежат электросети и подстанции района. Внутриквартальные сети и подстанции построил застройщик, «СУ-5 Трест «Липецкстрой М». Потом компанию обанкротили, и конкурсный управляющий Константин Ефимов заявил о желании продать с аукциона пять трансформаторных подстанций и кабельные линии 10 кВ.
Такие заявления вызывали бурную реакцию депутатов и мэра Липецка. Евгения Уваркина на мартовской сессии горсовета заявила, что на Ефимова написаны заявления в прокуратуру и Следственный комитет, и что городская администрация требует безвозмездной передачи подстанций и кабелей в муниципальную собственность. Впрочем, Ефимову удалось доказать, что по законодательству о банкротстве он должен выставить в числе иного имущества ООО «СУ-5» и объекты энергетики, построенные застройщиком «Елецкого». Как сети и подстанции попали к ООО «Первая сетевая компания?» Нам не удалось оперативно это узнать. В самой компании расплывчато завили, что вся энергетика «Европейского» попала к ним «на правах, предусмотренных законом».
В 15:00 «Первая сетевая компания» сообщила, что закончила аварийно-восстановительные работы и запитала всех потребителей. Но свет 10 тысяч жителей района получили только в 17.00.
Это авария не первая на сетях в «Европейском». В Липецком горсовете проблему обеспечения электроэнергией этого жилого массива назвали системной, не решаемой годами. Жители «Европейского» стали заложником частных организаций, которым принадлежат электросети и подстанции района. Внутриквартальные сети и подстанции построил застройщик, «СУ-5 Трест «Липецкстрой М». Потом компанию обанкротили, и конкурсный управляющий Константин Ефимов заявил о желании продать с аукциона пять трансформаторных подстанций и кабельные линии 10 кВ.
Такие заявления вызывали бурную реакцию депутатов и мэра Липецка. Евгения Уваркина на мартовской сессии горсовета заявила, что на Ефимова написаны заявления в прокуратуру и Следственный комитет, и что городская администрация требует безвозмездной передачи подстанций и кабелей в муниципальную собственность. Впрочем, Ефимову удалось доказать, что по законодательству о банкротстве он должен выставить в числе иного имущества ООО «СУ-5» и объекты энергетики, построенные застройщиком «Елецкого». Как сети и подстанции попали к ООО «Первая сетевая компания?» Нам не удалось оперативно это узнать. В самой компании расплывчато завили, что вся энергетика «Европейского» попала к ним «на правах, предусмотренных законом».
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Комментарии (22)
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Я
Никогда такого не было
эффективный менеджер
Мимоходом
Юлич
Житель Липецка
Л
Бабушка
Подумаешь?
Лиза