Общество

24 минуты назад

В Липецк привезли еще два новых трамвая

2 293
#трамваи
4
В Липецк привезли еще два новых трамвая

Сегодня в Липецк на тягачах привезли еще два новых трамвая. Близнецов тех, что прибыли в город месяц назад.

Произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе трамваи низкопольные, оборудованы кондиционерами, электронными табло, USB-зарядками, Wi- Fi, светодиодной подсветкой салона и дверями с функцией антизажима. Производитель заложил автономный ход до трех километров, на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Срок службы новых вагонов — не менее 30 лет. Расцветку трамваев выбирал градостроительный Совет мэрии.



Таким образом в парке МУП «Городской электротранспорт» уже четыре новых вагона из 46, обещанных по концессионному соглашению. На линию первые трамваи обещают выпустить в конце года, как только будут готовы новые пути. Работы ведутся на трех участках: в Тракторном, от трамвайного депо на улице Полиграфической до перекрестка проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова и у Стана-2000.
2 293
#трамваи
4

Комментарии (2)

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Житель

14 минут назад
А почему на ЛТЗ нормально не сделали остановку?
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Анархист

14 минут назад
Через год привезут два рельса и таким образом через 100 лет можно будет даже собрать трамвайный маршрут
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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