В Липецк привезли еще два новых трамвая

Сегодня в Липецк на тягачах привезли еще два новых трамвая. Близнецов тех, что прибыли в город месяц назад.









Таким образом в парке МУП «Городской электротранспорт» уже четыре новых вагона из 46, обещанных по концессионному соглашению. На линию первые трамваи обещают выпустить в конце года, как только будут готовы новые пути. Произведенные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе трамваи низкопольные, оборудованы кондиционерами, электронными табло, USB-зарядками, Wi- Fi, светодиодной подсветкой салона и дверями с функцией антизажима. Производитель заложил автономный ход до трех километров, на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Срок службы новых вагонов — не менее 30 лет. Расцветку трамваев выбирал градостроительный Совет мэрии.Таким образом в парке МУП «Городской электротранспорт» уже четыре новых вагона из 46, обещанных по концессионному соглашению. На линию первые трамваи обещают выпустить в конце года, как только будут готовы новые пути. Работы ведутся на трех участках : в Тракторном, от трамвайного депо на улице Полиграфической до перекрестка проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова и у Стана-2000.