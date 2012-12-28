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В мире
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сегодня, 12:05
В Белоруссии запретили несколько видо чая из РФ
Запрет введен из-за нарушения требований по микробиологическим показателям безопасности продукции.
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко подписал постановление, запрещающее реализацию на территории страны четырех видов пакетированного чая, производимого в России.
Причиной ограничения стало несоответствие продукции требованиям по микробиологическим показателям безопасности.
"Обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции",— говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава Белоруссии.
Производителем чая, реализация которого в Белоруссии в соответствии с постановлением запрещена, указано ООО "Орими", зарегистрированное в России. Сейчас производитель проводит ряд корректирующих мероприятий, чтоб доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки, а также действенность системы контроля безопасности, уточнили в белорусском ведомстве. Отмечается, что на основании представленных доказательств введенные ограничения на реализацию продукции "Орими" могут быть отменены.
На сайте «Орими» указано, что компания является крупнейшим российским производителем чая и натурального кофе. В структуру компании входят 75 региональных представительств на территории России, представительства в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, а также дочерние компании в Казахстане и Киргизии. "Орими" выпускает чай и кофе под брендами Greenfield, Tess, "Принцесса Ява", "Принцесса Канди", "Жемчужина Нила", "Гита", а также кофе "Жокей" и Jardin.
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