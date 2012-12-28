Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения
Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
В мире
6 минут назад
Международный экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю с МКС
Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". Она состоялась в 10:18 мск в районе, расположенном в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.
После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.
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