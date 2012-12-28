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В России
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сегодня, 15:59
В Минцифры сообщили о массовом возвращении IT-специалистов в РФ
Более половины IТ-специалистов, покинувших Россию в 2022 году, вернулись на родину.
По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись, - говорится в сообщении.
По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек.
В целом за прошлый год ИТ-отрасль стала одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики, показатели росли двузначными темпами. Продажи отечественной продукции и услуг в этой сфере выросли на 30%, до трех триллионов рублей. Средняя зарплата выросла на 13%.
Также ИТ-специалисты активно пользуются мерами поддержки, в том числе ИТ-ипотекой. С мая 2022 года выдано свыше 50 тысяч ипотечных кредитов. Программа была досрочно продлена и общий объём ипотечных кредитов должен составить 700 млрд рублей.
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