Игорь Артамонов: «Регион подвергся массированному налету БПЛА». Роман Ченцов: «Не поддавайтесь панике»
После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в министерство обороны
Выходные в Липецке: выпускной, «сухой закон», какие улицы перекроют из-за полумарафона и «Металлург» идёт на рекорд
После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в министерство обороны
Глава села в Краснинском районе продал 7 земельных участков «по дешевке», причинив ущерб бюджету в 15 миллионов
Происшествия
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45 минут назад
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Снова желтый уровень угрозы объявлен в Липецкой области
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