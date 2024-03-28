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Происшествия
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сегодня, 19:27
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На улице 50 лет НЛМК жесткое ДТП: «Форд» врезался в «Рено» и снес дорожное ограждение
Жители улицы говорят, что в месте аварии водители постоянно нарушают правила дорожного движения.
После столкновения «Форд» снес ограждение проезжей части. На место аварии были стянуты пожарные и скорая помощь, но госпитализация никому не потребовалась.
По словам жителей улицы, водители часто нарушают в этом месте очередность проезда и проносятся по перекрестку на красный сигнал светофора. Этому способствует отсутствие камер наблюдения.
Ранее GOROD48 сообщал о водителе «Шкоды», который в месте аварии также проигнорировал очередность проезда и пересек двойную сплошную, чтобы проехать перекресток. Тогда обошлось без ДТП.
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