Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погода в Липецке пошутит на 1 апреля
Общество
На территории НЛМК умер сотрудник подрядной организации
Происшествия
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
На горбатом мосту провалился тротуар
Происшествия
Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин
Общество
В Липецкой области приняли 400 белгородских детей
Общество
Две пассажирки липецких автобусов попали в больницы
Происшествия
Директор бюджетного учреждения полтора года платила несуществующему сотруднику
Происшествия
Евгений Боровских извинился перед застрявшими в луже пассажирами автобуса
Общество
Сразу три моста в центре Липецка отремонтирует компания из Москвы
Общество
Читать все
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
На улице 50 лет НЛМК жесткое ДТП: «Форд» врезался в «Рено» и снес дорожное ограждение
Происшествия
57-летний мужчина напал на сожительницу со сковородкой на глазах двоих собутыльников
Происшествия
Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем
Общество
Во время ремонта кровли дома на голову липчанки свалился деревянный предмет
Происшествия
Братья похитили человека, а потом напоили его до потери сознания
Происшествия
Фонд «Милосердие» передал больнице «Свободный Сокол» уникальное оборудование за 1,7 миллиона рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: почему топит Ниженку, провалившийся мост и застрявший автобус
Общество
В Липецкую область ненадолго придут дожди
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
768
сегодня, 19:27
5

На улице 50 лет НЛМК жесткое ДТП: «Форд» врезался в «Рено» и снес дорожное ограждение

Жители улицы говорят, что в месте аварии водители постоянно нарушают правила дорожного движения.

Жесткое ДТП произошло по улице 50 лет НЛМК в Липецке вечером 28 марта. В районе дома № 23 в выезжавший из двора «Рено», как утверждают очевидцы, на зеленый сигнал светофора, врезался автомобиль «Форд».

WhatsApp Image 2024-03-28 at 18.45.06 (1) копия.jpg+2024-03-28-19.13.02.jpg

После столкновения «Форд» снес ограждение проезжей части. На место аварии были стянуты пожарные и скорая помощь, но госпитализация никому не потребовалась.

WhatsApp Image 2024-03-28 at 18.45.06 копия.jpg+2024-03-28-19.13.02.jpg

По словам жителей улицы, водители часто нарушают в этом месте очередность проезда и проносятся по перекрестку на красный сигнал светофора. Этому способствует отсутствие камер наблюдения.

WhatsApp Image 2024-03-28 at 18.45.07 (1) копия.jpg+2024-03-28-19.13.02.jpg

Ранее GOROD48 сообщал о водителе «Шкоды», который в месте аварии также проигнорировал очередность проезда и пересек двойную сплошную, чтобы проехать перекресток. Тогда обошлось без ДТП.

WhatsApp Image 2024-03-28 at 18.45.05 копия.jpg+2024-03-28-19.13.02.jpg
ДТП
перекресток
0
0
0
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Уй, ой
9 минут назад
Таких гонщиков жизнь рано или поздно учит. И порой очень жёстко. Жалко что за собой подобная плеяда ездунов тянет добро порядочных автолюбителей.
Ответить
Ашалеть
39 минут назад
Я там на последней фотке в желтой куртке. Я теперь популярити)))))
Ответить
Гость
46 минут назад
Что и следовало ожидать рано или поздно, хорошо, что без жертв. Там запрещён разворот, но кого это останавливает когда нет камер?! Едут в наглую ещё и мешают тем кто выезжает из или едет во дворы, а светофор для них горит 15 секунд. Несколько раз разворачивались даже через двойную сплошную некоторые особо умные, чтобы не стоять в очереди и даже один раз видели как один решил со средней полосы развернуться.
Ответить
Культурный
57 минут назад
Господа,если слабость кишечника,надевайте памперсы,зачем так гнать.
Ответить
Человек
сегодня, 19:47
Во гоняют как. А тут еще ограждения понастроили.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru