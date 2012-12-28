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В России
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56 минут назад
В России назвали топ самых благополучных регионов по итогам 2023 года
Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка, НАО возглавили топ регионов по социально-экономическому благополучию. Об этом сообщают «Известия» на основании исследования Фонда развития гражданского общества по итогам прошлого года, подготовленного на основе данных Росстата.
Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области.
Третью десятку исследования возглавили Бурятия, Тюменская область, Пермский край, Ленинградская, Омская области, Приморский край, Новосибирская и Архангельская, а также оказавшиеся на 29 месте Тульская и Астраханская области, и разделившие 30-ю позицию Челябинская и Оренбургская области.
Замыкают рейтинг Липецкая и Новгородская области, Хабаровский край, Курская область и Башкирия.
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