В России назвали топ самых благополучных регионов по итогам 2023 года

Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка, НАО возглавили топ регионов по социально-экономическому благополучию. Об этом сообщают «Известия» на основании исследования Фонда развития гражданского общества по итогам прошлого года, подготовленного на основе данных Росстата.

Также в первую десятку рейтинга вошли Магаданская область (шестая строчка), Якутия (7), Мурманская область (8), Сахалинская область и Санкт-Петербург, поделившие девятое место, а также Камчатский край (10). Таковы выводы исследования «Индекс социального благополучия регионов», подготовленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Росстата.Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области.Третью десятку исследования возглавили Бурятия, Тюменская область, Пермский край, Ленинградская, Омская области, Приморский край, Новосибирская и Архангельская, а также оказавшиеся на 29 месте Тульская и Астраханская области, и разделившие 30-ю позицию Челябинская и Оренбургская области.Замыкают рейтинг Липецкая и Новгородская области, Хабаровский край, Курская область и Башкирия.