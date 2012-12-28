Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Общество
61
22 минуты назад
Комету Понса-Брукса липчане смогут видеть в середине апреля
Но если очень повезет.
Как сообщила GOROD48 преподаватель кафедры математики и физики ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Ольга Голубева, липчане смогу увидеть комету в середине апреля. Но, если очень повезет.
— Слабо светящийся хвост кометы Понс-Брукса, у нас, теоретически можно увидеть где-то 14-15 апреля, сразу же после захода солнца, над горизонтом, в районе Юпитера. Но вероятность такого наблюдения мала, так как сразу после захода солнца происходит яркая солнечная вспышка, она может помешать увидеть комету. При этом еще и не должно быть облачности. А вот жители Южного полушария Земли ее могут наблюдать. Дальнему Востоку очень повезло, если они заметили комету Понса-Брукса.
Комету Р12 открыл в 1812 году астроном Жан Луи Понс. В 1883 году обнаружил эту комету и Уильям Брукс, идентифицировав с обнаруженной Понсом кометой.
Эта слабовидимая комета из семейства Галлея. В следующий раз земляне ее смогут увидеть через 71 год.
0
0
0
0
0
Комментарии