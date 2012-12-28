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42 минуты назад
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Липецкая область заняла 35 место по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах

Средняя зарплата в таких населенных пунктах в нашем регионе составила 46,3 тысячи рублей.

Липецкая область заняла 35-е место по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах по итогам 2023 года — рейтинг представило РИА Новости. 

Так, по расчетам в Липецкой области средняя зарплата в малых населенных пунктах составила 46,3 тысячи рублей — по сравнению с 2022 годом в 2023 году эта зарплата выросла на 16,4%. Отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 2,54. С такими показателями наш регион оказался на 35-м месте в рейтинге.

Для составления рейтинга использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год с учетом выплаты НДФЛ. Они рассчитывались для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2023 года.

Среди наших соседей по Черноземью Липецкую область в рейтинге обогнали Белгородская (30 место) и Курская (32 место) области. Ниже расположились Воронежская (48 место) и Тамбовская (63 место) области.
Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах, как и в предыдущие годы, стали северные и дальневосточные регионы — Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. Замыкают рейтинг Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.

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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
65+
7 минут назад
Если перевести рубль на советский то мы все за исключением депутатов ГД и чиновников нищие такова реальность . Все рабочие и пенсионеры нищеброды !
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Честный
25 минут назад
Опять брехня. Нет таких зарплат.
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Сергей
25 минут назад
Ну, не верю, что средняя зарплата в ЛО более 46 тысяч рублей. Что 35 место занимаем - верю, по уровню средней зарплаты нет.
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Щас начнется нытье
33 минуты назад
Здесь нищета и копеечные зарплаты, все в Москву едут, только в Москве хорошие зарплаты.
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Ооооо!
34 минуты назад
Как всегда, уровень средней зарплаты рассчитывали как средний по больнице. Как бы не 135 место в реальности
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Гость
27 минут назад
Если 35 то сразу умножить на два семидесятые - это цифра ближе к истине.
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