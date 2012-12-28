Липецкая область заняла 35 место по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах

Средняя зарплата в таких населенных пунктах в нашем регионе составила 46,3 тысячи рублей.

Липецкая область заняла 35-е место по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах по итогам 2023 года — рейтинг представило РИА Новости.Так, по расчетам в Липецкой области средняя зарплата в малых населенных пунктах составила 46,3 тысячи рублей — по сравнению с 2022 годом в 2023 году эта зарплата выросла на 16,4%. Отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 2,54. С такими показателями наш регион оказался на 35-м месте в рейтинге.Для составления рейтинга использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год с учетом выплаты НДФЛ. Они рассчитывались для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2023 года.Среди наших соседей по Черноземью Липецкую область в рейтинге обогнали Белгородская (30 место) и Курская (32 место) области. Ниже расположились Воронежская (48 место) и Тамбовская (63 место) области.Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах, как и в предыдущие годы, стали северные и дальневосточные регионы — Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. Замыкают рейтинг Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.