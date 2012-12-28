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Происшествия
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51 минуту назад
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49-летняя женщина взяла 10 кредитов и перевела «сотруднику банка» 2,6 миллиона рублей
За три дня мошенники обманули в Липецкой области 21 человека.
«Специалист техподдержки банка» уговорил женщину скачать мобильное приложение, где якобы отображалась незаконная заявка, и сначала уговорил 49-летнюю женщину перевести деньги на безопасный счёт личные 20 000 рублей. Но и после этого на имя женщины снова приходили несанкционированные заявки на кредиты, которые нужно было обязательно отменить.
Во время общения мошенники пригрозили потерпевшей уголовной ответственностью в случае разглашения содержания разговоров и переписок в мессенджере. В результате она несколько раз оформляла онлайн-заявки на кредиты и ходила в банки и микрофинансовые организации. Для снятия денег потерпевшую даже отправили в Елец и оплатили ей затраты на такси.
По итогу двухнедельного общения мошенник уговорил женщину оформить около 10 кредитов и микрозаймов на сумму около 2,6 миллиона рублей. После этого контакт потерпевшей в мессенджере собеседник заблокировал, на телефонные звонки отвечать перестал.
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