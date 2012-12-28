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51 минуту назад
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49-летняя женщина взяла 10 кредитов и перевела «сотруднику банка» 2,6 миллиона рублей

За три дня мошенники обманули в Липецкой области 21 человека.

За минувшие три дня в полицию поступило 21 обращение по поводу мошенничества. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, жительнице Краснинского района ещё в начале марта позвонил «сотрудник банка» и сообщил о несанкционированном автокредите. 

«Специалист техподдержки банка» уговорил женщину скачать мобильное приложение, где якобы отображалась незаконная заявка, и сначала уговорил 49-летнюю женщину перевести деньги на безопасный счёт личные 20 000 рублей. Но и после этого на имя женщины снова приходили несанкционированные заявки на кредиты, которые нужно было обязательно отменить.

Во время общения мошенники пригрозили потерпевшей уголовной ответственностью в случае разглашения содержания разговоров и переписок в мессенджере. В результате она несколько раз оформляла онлайн-заявки на кредиты и ходила в банки и микрофинансовые организации. Для снятия денег потерпевшую даже отправили в Елец и оплатили ей затраты на такси.

По итогу двухнедельного общения мошенник уговорил женщину оформить около 10 кредитов и микрозаймов на сумму около 2,6 миллиона рублей. После этого контакт потерпевшей в мессенджере собеседник заблокировал, на телефонные звонки отвечать перестал.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
ух
10 минут назад
Умница какая!
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ттт
20 минут назад
после такого человека надо признавать недееспособным (все сделки недействительны) и назначать опекуна.
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Сергей
35 минут назад
Года три назад ходил по банкам нужны были 500 т.р. Предлагали 100, 150, но мне нужно было 500. Родной Сбербанк выдал, правда под бешеные проценты (по тем временам). Выплатил по-быстрее за 3 года из-за процентов. Была бы ставка по- меньше, платил бы как положено 5 лет. Кредитная история хорошая. Почему другие банки мне не дали? Почему этому почетному заёмщику выкатили 2,6 млн?
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