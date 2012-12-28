49-летняя женщина взяла 10 кредитов и перевела «сотруднику банка» 2,6 миллиона рублей

За три дня мошенники обманули в Липецкой области 21 человека.

За минувшие три дня в полицию поступило 21 обращение по поводу мошенничества. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, жительнице Краснинского района ещё в начале марта позвонил «сотрудник банка» и сообщил о несанкционированном автокредите.«Специалист техподдержки банка» уговорил женщину скачать мобильное приложение, где якобы отображалась незаконная заявка, и сначала уговорил 49-летнюю женщину перевести деньги на безопасный счёт личные 20 000 рублей. Но и после этого на имя женщины снова приходили несанкционированные заявки на кредиты, которые нужно было обязательно отменить.Во время общения мошенники пригрозили потерпевшей уголовной ответственностью в случае разглашения содержания разговоров и переписок в мессенджере. В результате она несколько раз оформляла онлайн-заявки на кредиты и ходила в банки и микрофинансовые организации. Для снятия денег потерпевшую даже отправили в Елец и оплатили ей затраты на такси.По итогу двухнедельного общения мошенник уговорил женщину оформить около 10 кредитов и микрозаймов на сумму около 2,6 миллиона рублей. После этого контакт потерпевшей в мессенджере собеседник заблокировал, на телефонные звонки отвечать перестал.