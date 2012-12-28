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Происшествия
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сегодня, 09:11
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В Усмани установили личность водителя, который сбил подростка и скрылся
Водителю грозит уголовная ответственность.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, авария случилась 19 марта в селе Никольское Усманского района.
По предварительным данным, 36-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на 15-летнего подростка, идущего по краю обочины. После наезда водитель скрылся с места аварии.
«В настоящий момент началось административное расследование. Водителю грозит ответственность за оставление места ДТП. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решён после того, как будет установлена степень тяжести вреда здоровью пострадавшего», — рассказали в полиции.
Напомним, подростка нашли ночью на дороге. Его доставили в областную детскую больницу.
— Пациент к нам попал в очень тяжелом состоянии. Он без сознания. У подростка характерный от наезда машиной набор травм, сотрясение мозга, — сообщили GOROD48 в клинике.
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