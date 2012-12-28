На дороге в селе Никольском нашли подростка с травмами, похожими на последствия ДТП

15-летний школьник без создания. Полиция устанавливает обстоятельства получения мальчиком травм.

Сегодня ночью в реанимацию областной детской больницы доставили 15-летнего подростка, найденного на дороге в селе Никольском Усманского района.— Пациент к нам попал в очень тяжелом состоянии. Он без сознания. У подростка характерный от наезда машиной набор травм, сотрясение мозга, — сообщили GOROD48 в клинике.В свою очередь, полиция пытается установить обстоятельства травмирования подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.