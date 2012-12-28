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сегодня, 15:43
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На дороге в селе Никольском нашли подростка с травмами, похожими на последствия ДТП

15-летний школьник без создания. Полиция устанавливает обстоятельства получения мальчиком травм.

Сегодня ночью в реанимацию областной детской больницы доставили 15-летнего подростка, найденного на дороге в селе Никольском Усманского района.

— Пациент к нам попал в очень тяжелом состоянии. Он без сознания. У подростка характерный от наезда машиной набор травм, сотрясение мозга, — сообщили GOROD48 в клинике.

В свою очередь, полиция пытается установить обстоятельства травмирования подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
ДТП
дети
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Комментарии (11)

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Лиза
40 минут назад
Скорейшего восстановления подростку. А вот кто его сбил мальчишку и уехал, оставив в беспомощном состоянии, должен понести наказание.
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Липчанин
сегодня, 16:57
Ну вот.. Все как в цивилизованных странах.
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Человечность
сегодня, 16:50
Люди, совесть есть у вас!? Ребенок 15 лет в больнице без сознания, а вы уже и причину установили и следствие провели.Не стыдно, а? Нет бы выздоровления пожелать парнишке.Как родителям? Не подумали?!
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Ну
сегодня, 17:17
Смеются, пока жареный петух в...... не клюнул.
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 16:12
Написано, что СЕГОДНЯ НОЧЬЮ доставлен в больницу, а сбить его могли и вечером. Сбили и бросили. И тоже, наверно, ходят в храмы. Истинные христиане. Что там ещё мы любим? Ах, да. Своих не бросаем!
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Адвокат Черный
сегодня, 15:54
Скорейшего выздоровления! Но у меня как у профессионала вопрос - что 15-ти летний подросток ночью делал один (!) в районе автодороги? Очень подозрительно всё это выглядит. У меня есть версия, но не хочу ее озвучивать, чтобы Агент Смит не захотел позвонить ко мне в дверь...
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Норма
32 минуты назад
Ночью он лежал раненый.а вот сбили его может быть и днём,пока это не известно.
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Мать-и-мачеха
сегодня, 16:14
У Вас, как у профессионала по чём? В чём Вы профессионал? Пока, только в сплетнях.
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мнение народа
сегодня, 15:54
Нечего было шляться ночью сам виноват сидел бы дома ничего бы не было
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Читатель
сегодня, 16:05
Вариант, что его сбили вечером, а в больницу привезли позже, как только обнаружили, не рассматривается? Стоумовый комментатор, неумеющий даже запятые расставить.
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Адвокат Черный
сегодня, 15:57
О чём я и говорю, только в более корректной форме!
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