Происшествия
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сегодня, 15:43
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На дороге в селе Никольском нашли подростка с травмами, похожими на последствия ДТП
15-летний школьник без создания. Полиция устанавливает обстоятельства получения мальчиком травм.
— Пациент к нам попал в очень тяжелом состоянии. Он без сознания. У подростка характерный от наезда машиной набор травм, сотрясение мозга, — сообщили GOROD48 в клинике.
В свою очередь, полиция пытается установить обстоятельства травмирования подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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