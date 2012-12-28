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сегодня, 15:26
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Упавшие с пятого этажа глыбы льда разбили стекла на первом этаже

В одной хрущевке пострадали сразу две квартиры.

В редакцию GOROD48 позвонила собственница квартиры в доме №49/5 по улице Космонавтов и рассказала, что упавшая с крыши глыба льда разбила стекло ее балкона, сильно перепугав семью ее квартирантки.

— Это случилось вечером, около 18 часов. Грохнуло по балкону так, что я прямо затряслась от испуга. Очень перепугались двое моих маленьких детей. Я подумала, что это может быть что угодно, — я же слежу за новостями. Но оказалось, что с крыши упала глыба льда, ударилась о козырек балкона, разбила стекло. Страшно представить, если бы эта глыба упала на моего ребенка или на кого-то из соседей, — говорит квартирантка Татьяна Никонкова.

По словам Нины, собственницы квартиры, в УК «ЖЭУ №4» ей сказали, что оконное стекло она должна вставить за свой счет, так как ее балкон — самовольная, не узаконенная пристройка.

— Как же мне быть? Я позвонила в несколько компаний, которые занимаются, остеклением, и мне сказали, что за такой мизерный заказ, за замену одного небольшого стекла, никто не возьмется, — жалуется Нина.

В этом же доме корреспондент GOROD48 увидел еще один балкон с разбитым стеклом по этой же причине — под ним лежала глыба льда.

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За комментариями к случившемуся мы обратились к директору УК «ЖЭУ №4» Наталье Щедриной.

— Я сегодня утром побывала в доме. Действительно, стекла двух балконов на первом этаже разбиты льдом. Но упал он не с плоской крыши пятиэтажки, а с покатых козырьков, самовольно установленных над балконами квартир на пятом этаже. Я видела на льдинах даже характерные следы от изгибов профлиста козырьков. К тому же эти льдины падали на козырьки балконов, самовольно пристроенных к квартирам на первом этаже. Они вынесены за створ всех остальных балконов. Поэтому на них и упал лед. Никакой вины в случившемся за нами нет, — сказала директор управляющей компании.
ЖКХ
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Комментарии (17)

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Лип
23 минуты назад
И главное,что раньше в жэках кровельщики зимой чистили крыши,да они были в штате!!!на эти не законно установленные козырьки течёт вода с крыши дома,и ночью на морозе замерзает-вот и сосульки на козырьках!а ещё проблема на многих домах плохая кровля-термоизоляция.Снег не должен таять от тепла перекрытия 5 этажа.Не будет воды на крыше в мороз.
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мама дорогая
сегодня, 17:25
Диву дивлюсь- какие юридически безграмотные люди живут в Липецке. Пристроили самовольно балкон, сделали остекление с выносом ( такое остекление считается незаконной конструкцией), и пошли в УК претензии предъявлять. Теперь ждите законный ответ от УК - судебное решение о сносе всего незаконного балкона, вместе с остеклением. ЛЮЮЮДИИИИ, когда вы думать начнете ?!
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Интересно
8 минут назад
Если пристроенный балкон узаконен, со всеми документами , то кто в этом случае несёт ответственность?
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Лип
сегодня, 17:16
А ещё не надо в "хрущевках",на первых этажах разрешать магазины открывать!!!
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Автохам
сегодня, 17:15
Надо было думать где квартиры покупаете.
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Кузя
сегодня, 16:48
А если бы не было таких балконов и в момент падения сосули на их месте гуляли бы дети или бабуся котов кормила, мадам Щедрина компенсировала бы ущерб в местах особого назначения.
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Рамзес
сегодня, 16:41
Полный дурдом во дворе дорога лёд треснул жутко ходить и ездить а ЖЭК ничего не хочет делать
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Первомайская
сегодня, 16:19
Два года назад, нам на балконе 4 этажа ветками дерева при очередном усилении ветра выбило два стекла, при обращении в УК нам сказали, опиловкой деревьев занимается город, или ищите того кто это дерево сажал 40 лет назад
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злой
сегодня, 16:13
на втором фото видно, как по левой стороне у людей обрушается козырек плиты. Щедрина это не видит?
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мысли в слух
сегодня, 15:53
Ничего страшного не замёрзнете скоро весна придёт а там потом лето так что без стекла даже лучше вентиляция будет летом
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Адвокат Черный
сегодня, 15:55
Совершенно с Вами согласен!!!
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Коммунист красный
сегодня, 16:05
Совершенно с Вами согласен!!! Браво!
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Адвокат Черный
сегодня, 15:48
А если у Вас есть лишние деньги, то помогите лучше ближайшему детскому дому! И для души полезно, и от Вас не убудет...На Высшем суде будет лишний аргумент в Вашу пользу!
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