Упавшие с пятого этажа глыбы льда разбили стекла на первом этаже

В одной хрущевке пострадали сразу две квартиры.

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В редакцию GOROD48 позвонила собственница квартиры в доме №49/5 по улице Космонавтов и рассказала, что упавшая с крыши глыба льда разбила стекло ее балкона, сильно перепугав семью ее квартирантки.— Это случилось вечером, около 18 часов. Грохнуло по балкону так, что я прямо затряслась от испуга. Очень перепугались двое моих маленьких детей. Я подумала, что это может быть что угодно, — я же слежу за новостями. Но оказалось, что с крыши упала глыба льда, ударилась о козырек балкона, разбила стекло. Страшно представить, если бы эта глыба упала на моего ребенка или на кого-то из соседей, — говорит квартирантка Татьяна Никонкова.По словам Нины, собственницы квартиры, в УК «ЖЭУ №4» ей сказали, что оконное стекло она должна вставить за свой счет, так как ее балкон — самовольная, не узаконенная пристройка.— Как же мне быть? Я позвонила в несколько компаний, которые занимаются, остеклением, и мне сказали, что за такой мизерный заказ, за замену одного небольшого стекла, никто не возьмется, — жалуется Нина.В этом же доме корреспондент GOROD48 увидел еще один балкон с разбитым стеклом по этой же причине — под ним лежала глыба льда.За комментариями к случившемуся мы обратились к директору УК «ЖЭУ №4» Наталье Щедриной.— Я сегодня утром побывала в доме. Действительно, стекла двух балконов на первом этаже разбиты льдом. Но упал он не с плоской крыши пятиэтажки, а с покатых козырьков, самовольно установленных над балконами квартир на пятом этаже. Я видела на льдинах даже характерные следы от изгибов профлиста козырьков. К тому же эти льдины падали на козырьки балконов, самовольно пристроенных к квартирам на первом этаже. Они вынесены за створ всех остальных балконов. Поэтому на них и упал лед. Никакой вины в случившемся за нами нет, — сказала директор управляющей компании.