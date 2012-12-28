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сегодня, 12:10
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Безработная вдова пыталась похитить прокладки и продукты

Женщину поймали с поличным и осудили.

Советский районный суд вынес приговор 59-летней безработной вдове, которая попалась на покушении на мелкое хищение товаров из магазина. При этом женщина ранее уже получала административное наказание за мелкое хищение. Но штраф в 3000 рублей её не вразумил. 

26 февраля прошлого года около 9 утра женщина пыталась похитить из магазина «Пятерочка» на улице Космонавтов товаров на 1682 рубля. Её добычей стали две упаковки женских прокладок, конфеты, творожные сырки, три пачки сливочного масла, восемь плиток шоколада, банка кофе, бутылка лимонада, две банки консервов, пачка печенья, палка варено-копченой колбасы, пачка влажных салфеток.

Все эти товары женщина положила в свои пакеты, после чего, не оплатив их, направилась к выходу из магазина, минуя кассовую зону. Но довести задуманное до конца женщина не смогла: она была задержана сотрудником магазина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в суде женщина полностью признала вину и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В результате ей назначили 110 часов обязательных работ. Но поскольку с 20 февраля по 3 марта этого года она была арестована, то её посчитали отбывшей наказание и освободили из-под стражи в зале суда.
мелкое хищение
покушение
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Наталья
24 минуты назад
1682 р. Она что все продукты по красной цене тырила
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Естественный отбор
27 минут назад
1682 рубля за стоимость по похищенных товаров по такому длинному списку не учитывающих торговых наценок и налогов-это сколько же наживаются торговые сети? Вдова не вдова а тут есть подвох-прокладки она явно брала не для себя! В 59 лет они ей уже не нужны из за физиологии "К".
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злой
33 минуты назад
ну и оштрафовали и..., если денег нет, то приставы как взыщут?
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7
38 минут назад
А почему,нет пузыря,в перечне украденных продуктов?
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