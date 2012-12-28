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Происшествия
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сегодня, 12:10
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Безработная вдова пыталась похитить прокладки и продукты
Женщину поймали с поличным и осудили.
26 февраля прошлого года около 9 утра женщина пыталась похитить из магазина «Пятерочка» на улице Космонавтов товаров на 1682 рубля. Её добычей стали две упаковки женских прокладок, конфеты, творожные сырки, три пачки сливочного масла, восемь плиток шоколада, банка кофе, бутылка лимонада, две банки консервов, пачка печенья, палка варено-копченой колбасы, пачка влажных салфеток.
Все эти товары женщина положила в свои пакеты, после чего, не оплатив их, направилась к выходу из магазина, минуя кассовую зону. Но довести задуманное до конца женщина не смогла: она была задержана сотрудником магазина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в суде женщина полностью признала вину и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В результате ей назначили 110 часов обязательных работ. Но поскольку с 20 февраля по 3 марта этого года она была арестована, то её посчитали отбывшей наказание и освободили из-под стражи в зале суда.
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