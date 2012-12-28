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Общество
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23 минуты назад
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Госжилинспекция оштрафовала УК «Нефрит-Л» на 125 тысяч рублей
за неисправный прибор учета теплоэнергии в доме по улице Московской.
С осени общедомовой прибор учета тепловой энергии считался непригодным для коммерческого учета, его показания не могли приниматься к учету ресурсоснабжающей организацией.
По данным фактам УК «Нефрит-Л» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
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