Госжилинспекция оштрафовала УК «Нефрит-Л» на 125 тысяч рублей

за неисправный прибор учета теплоэнергии в доме по улице Московской.

Госжилинспекция оштрафовала липецкую УК «Нефрит-Л» на 125 тысяч рублей. Причина — неработающий общедомовой прибор учета тепловой энергии в доме №71 по улице Московской. У счетчика истек срок эксплуатации, он был не поверен с осени прошлого года да еще и в нерабочем состоянии.С осени общедомовой прибор учета тепловой энергии считался непригодным для коммерческого учета, его показания не могли приниматься к учету ресурсоснабжающей организацией.По данным фактам УК «Нефрит-Л» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.