Пример для остальных: липецкой каратистке перед соревнованиями вручили значок КМС

В «Молодёжном» состязались 340 сильнейших каратистов региона.

Чемпионат и первенство Липецкой области по киокушин в спортивном комплексе «Молодёжный» начались с вручения значка и зачётной книжки в мастера спорта Арине Щербаковой из клуба «Белый Тигр».

В декабре прошлого года талантливая девушка стала победительницей межрегионального турнира в Пензе, выполнив норматив КМС. Сейчас Арине 17 лет, каратэ она занимается с детства, сейчас тренируется под руководством Екатерины Лютовой.

Сами соревнования подтвердили растущую популярность каратэ в нашем регионе, ведь в них приняли участие 340 человек из Липецка, Задонска и т.д.







Спортсменам самой младшей категории исполнилось 10-11 лет, участники от 18 лет соревновались среди взрослых. Большинству победителей пришлось выдержать по 2-3 непростых боя, что стало хорошей проверкой на прочность.







Как рассказал GOROD48 руководитель клуба «Белый Тигр» Юрий Смыков, по результатам соревнования липчане сформировали сборную из сильнейших спортсменов, которая 21-25 марта представит наш регион в первенстве и чемпионате России.







Соревнования прошли при поддержке управления внутренней политики Правительства Липецкой области.