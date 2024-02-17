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Пример для остальных: липецкой каратистке перед соревнованиями вручили значок КМС
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Спорт
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49 минут назад

Пример для остальных: липецкой каратистке перед соревнованиями вручили значок КМС

В «Молодёжном» состязались 340 сильнейших каратистов региона.

Чемпионат и первенство Липецкой области по киокушин в спортивном комплексе «Молодёжный» начались с вручения значка и зачётной книжки в мастера спорта Арине Щербаковой из клуба «Белый Тигр».

В декабре прошлого года талантливая девушка стала победительницей межрегионального турнира в Пензе, выполнив норматив КМС. Сейчас Арине 17 лет, каратэ она занимается с детства, сейчас тренируется под руководством Екатерины Лютовой.

Сами соревнования подтвердили растущую популярность каратэ в нашем регионе, ведь в них приняли участие 340 человек из Липецка, Задонска и т.д.

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Спортсменам самой младшей категории исполнилось 10-11 лет, участники от 18 лет соревновались среди взрослых. Большинству победителей пришлось выдержать по 2-3 непростых боя, что стало хорошей проверкой на прочность.

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Как рассказал GOROD48 руководитель клуба «Белый Тигр» Юрий Смыков, по результатам соревнования липчане сформировали сборную из сильнейших спортсменов, которая 21-25 марта представит наш регион в первенстве и чемпионате России.

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Соревнования прошли при поддержке управления внутренней политики Правительства Липецкой области.

Карате
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