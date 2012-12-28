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В мире
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сегодня, 16:56
ЦБ Аргентины неожиданно снизил ключевую ставку со 100 до 80 %
Экономисты ожидают, что рост потребительских цен составит 15% за месяц.
Уточняется, что данное решение стало неожиданностью для экономистов и участников рынка.
Отмечается, что потребительские цены в Аргентине в январе выросли на 20,6% относительно декабря, при этом рост в годовом выражении составил 254,2%. В декабре рост составлял 25,5% и 211,4% соответственно.
Февральские данные будут обнародованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют замедление помесячной инфляции до 15% и ускорение годовой до 282,1%.
Курс аргентинского песо к доллару США слабо меняется на утренних торгах во вторник. За последние три месяца доллар подорожал к песо на 131% до 848 песо/$1.
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