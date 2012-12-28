К выборам президента в Липецке напечатаны 899 300 бюллетеней

Сегодня их развозят по избирательным комиссиям.

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5 марта липецкое издательство передало управлению спецсвязи 899 300 избирательных бюллетеней. Бланки для голосования развезут под охраной по территориальным избирательным комиссиям.— В избирательных комиссиях бюллетени будут находится под круглосуточной охраной полиции. Вплоть до дня голосования, — рассказала секретарь избирательной комиссии Липецкой области Маргарита Черкасова.В Липецкой области — 896 тысяч избирателей. Бюллетеней на всякий случай напечатали чуть больше — 899 тысяч. Из них 380 700 для КОИБов — комплексов обработки избирательных бюллетеней, остальные для обычных ящиков.Бюллетени имеют две степени защиты от подделки: специальную сетку и микрошрифт, их разработали в Липецком издательстве, и спецмарки, которые наклеят на бюллетени в участковых избирательных комиссиях, куда листы для голосования привезут 13 марта. На обычные бюллетенях спецмарки будут с лицевой стороны, на тех, что для КОИБов — с обратной, так их считает сканер устройства.Фамилии кандидатов в президенты на бюллетенях размещены в алфавитном порядке: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.Напомним, выборы президента пройдут в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.