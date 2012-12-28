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749
сегодня, 09:37

МЧС: возможен сильный ветер

В ближайшие 2-4 часа с сохранением в течение дня ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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