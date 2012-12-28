МЧС: возможен сильный ветер

«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное
Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо
17 лет строгого режима: в Липецкой области осужден организатор межрегиональной наркогруппы
Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо
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