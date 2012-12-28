Конфликт с таксисткой довёл пассажирку до суда

Пассажирку обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества из-за неправильной подачи машины.

В Грязях передано в суд уголовное дело в отношении пассажирки, которая обвиняется в том, что разбила телефон женщины-водителя такси.Этот конфликт произошёл 2 сентября прошлого года около 15.30 в районе остановки общественного транспорта напротив дома №28 по улице Революции 1905 года в Грязях. Следствие полагает, что гнев пассажирки вызвала неправильная подача машины при вызове такси. Пассажирка была пьяна, и в знак своего возмущения выхватила из рук водителя мобильный телефон марки «Tecno Pova 4» и ударила его об асфальт. Телефон разбился и перестал работать. В результате потерпевшей был причинён ущерб в 11 563 рублей.Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, действия пассажирки квалифицированы следствием по части 1 статьи 167 УК РФ как умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.Женщине грозит до двух лет лишения свободы.