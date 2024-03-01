ОСАГО на день, новый способ оформления компенсации вкладов — законы, которые вступают в силу в марте
Общество
420
сегодня, 16:21
7
Коты прилетели: липчане просят спасти сидящего на дереве на высоте пятого этажа хвостатого
Кот мяукает уже второй день.
– Куда мы только не обращались: в МЧС, в приют для животных. Но пока нам везде отказывают. Нам только предложили вызвать вышку за свой счёт — тогда кота могут снять, – сообщили наши читатели.
МЧС спасением котов, действительно, не занимается. Обращаться в таком случае следует в городское управление ГО и ЧС или УГПСС. Обычно они либо сами вызволяют животных, либо переадресуют обращение в подрядную организацию.
0
1
4
1
0
Комментарии (7)