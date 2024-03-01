Коты прилетели: липчане просят спасти сидящего на дереве на высоте пятого этажа хвостатого

Кот мяукает уже второй день.

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Жильцы дома №15 по лице Жуковского бьют тревогу. Второй день они наблюдают сидящего на дереве на высоте выше пятого этажа кота. Он не даёт жильцам покоя, мяукает и не может самостоятельно спуститься вниз.– Куда мы только не обращались: в МЧС, в приют для животных. Но пока нам везде отказывают. Нам только предложили вызвать вышку за свой счёт — тогда кота могут снять, – сообщили наши читатели.МЧС спасением котов, действительно, не занимается. Обращаться в таком случае следует в городское управление ГО и ЧС или УГПСС. Обычно они либо сами вызволяют животных, либо переадресуют обращение в подрядную организацию.