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Коты прилетели: липчане просят спасти сидящего на дереве на высоте пятого этажа хвостатого

Кот мяукает уже второй день.

Жильцы дома №15 по лице Жуковского бьют тревогу. Второй день они наблюдают сидящего на дереве на высоте выше пятого этажа кота. Он не даёт жильцам покоя, мяукает и не может самостоятельно спуститься вниз.

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– Куда мы только не обращались: в МЧС, в приют для животных. Но пока нам везде отказывают. Нам только предложили вызвать вышку за свой счёт — тогда кота могут снять, – сообщили наши читатели.

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МЧС спасением котов, действительно, не занимается. Обращаться в таком случае следует в городское управление ГО и ЧС или УГПСС. Обычно они либо сами вызволяют животных, либо переадресуют обращение в подрядную организацию.
животные
кошка
кот
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Комментарии (7)

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Сначала новые
нищии
13 минут назад
кто нибудь видел скелет кота на дереве
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Леон
21 минуту назад
В февральские морозы была ситуация один в один. МЧС, смотритель города, отлов собак...все в отказ. МЧС вообще спросили уверены ли мы что кот хочет чтобы его сняли. Спрашиваю у МЧС - а если человек полез снимать кота и сам застрял вы * ? Ответ интересный-а вы уже на дереве? застряли? Надели страховочную привязь и залезли сняли замерзшего неблагодарного кота сами. Кот спасен, нервы целы
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Иван
29 минут назад
Вышка стоит очень дорого
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Спасите животное МЧС!!!
34 минуты назад
Спасите животное МЧС!!!
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простой обыватель
40 минут назад
Не нужно поднимать паники ,как забрался так и сам слезет,поорет -поорет и слезет,а вы как думаете в природе все происходит?
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Алкан с ЛТЗ
41 минуту назад
Я могу снять , без оптики.
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А шо
51 минуту назад
Мужики кончились,спилите дерево.
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