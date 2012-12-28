21-летний ельчанин перевёл мошенникам полтора миллиона рублей

Парень поверил в историю об оформляемых на его имя кредитах, рассказанную «сотрудником правоохранительных органов».

озбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».



озбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

27 февраля в полицию обратился 21-летний житель Елецкого района, который перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей.Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, парню на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что некий гражданин пытается оформить от его имени кредиты в разных банках.Чтобы это предотвратить, ельчанину посоветовали самому оформить «встречные» кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета. В результате потерпевший взял в кредит 1 100 000 рублей, добавил свои накопления и перечислил 1 500 000 рублей на указанные ему номера счетов.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».Днём раньше — 26 февраля в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу обратилась 58-летняя женщина, которая поверила «сотруднику сотовой компании» и согласилась изменить условия тарифа. Женщина назвала неизвестному код-подтверждение, который пришел ей в SMS-сообщении.На следующий день ей позвонил уже другой мужчина, который представился «сотрудником Госуслуг» и пояснил, что мошенники пытаются украсть её деньги. Чтобы обезопасить накопления, их необходимо было перевести на «безопасный счет». В результате ельчанка сняла со своих счетов 190 000 рублей и перевела их на указанный ей номер счета. Позже, когда ей снова позвонил неизвестный, и с её счета было списано 12 000 рублей, женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. В42-летняя ельчанка, поверившая «оператору сотовой связи», который сообщил, что у неё истекает срок действия договора на оказание услуг, согласилась продлить договор и назвала неизвестному несколько кодов, которые стали приходить ей на телефон. Затем на счета её банковских карт поступили 250 000 рублей и 150 000 рублей. Звонивший пояснил, что мошенники оформили кредиты на её имя и для сохранения денег их необходимо перевести на «безопасный счет». Ельчанка сняла деньги и перевела мошенникам 395 000 рублей. В