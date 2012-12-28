Происшествия
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26 минут назад
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21-летний ельчанин перевёл мошенникам полтора миллиона рублей
Парень поверил в историю об оформляемых на его имя кредитах, рассказанную «сотрудником правоохранительных органов».
Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, парню на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что некий гражданин пытается оформить от его имени кредиты в разных банках.
Чтобы это предотвратить, ельчанину посоветовали самому оформить «встречные» кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета. В результате потерпевший взял в кредит 1 100 000 рублей, добавил свои накопления и перечислил 1 500 000 рублей на указанные ему номера счетов.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Днём раньше — 26 февраля в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу обратилась 58-летняя женщина, которая поверила «сотруднику сотовой компании» и согласилась изменить условия тарифа. Женщина назвала неизвестному код-подтверждение, который пришел ей в SMS-сообщении.
На следующий день ей позвонил уже другой мужчина, который представился «сотрудником Госуслуг» и пояснил, что мошенники пытаются украсть её деньги. Чтобы обезопасить накопления, их необходимо было перевести на «безопасный счет». В результате ельчанка сняла со своих счетов 190 000 рублей и перевела их на указанный ей номер счета. Позже, когда ей снова позвонил неизвестный, и с её счета было списано 12 000 рублей, женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
42-летняя ельчанка, поверившая «оператору сотовой связи», который сообщил, что у неё истекает срок действия договора на оказание услуг, согласилась продлить договор и назвала неизвестному несколько кодов, которые стали приходить ей на телефон. Затем на счета её банковских карт поступили 250 000 рублей и 150 000 рублей. Звонивший пояснил, что мошенники оформили кредиты на её имя и для сохранения денег их необходимо перевести на «безопасный счет». Ельчанка сняла деньги и перевела мошенникам 395 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
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