В том числе четыре незаконных ломбарда.

В прошлом году в Липецкой области выявили шесть нелегальных кредиторов: четыре незаконных ломбарда, одну псевдолизинговую компанию и одну незаконную микрокредитную компанию.«Нелегальные ломбарды не состоят в государственном реестре и предлагают деньги в долг на привлекательных условиях, не требуя справок и поручительств. При этом черные кредиторы действуют вне правового поля, и их клиенты могут столкнуться с начислением завышенных процентов, продажей заложенного имущества до момента наступления срока выкупа, взысканием долга незаконными методами. Псевдолизинговые компании используют в своих интересах схему возвратного лизинга: вместо того, чтобы предоставлять деньги на предпринимательские цели, фактически выдают потребительские займы физлицам. Зачастую мошенники специально создают такие условия, чтобы должник не смог исполнить договор, например, вовремя внести платеж, что позволяет аферистам изъять предмет договора — чаще всего автомобиль», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Перед заключением договора об оказании финансовых услуг липчанам советуют удостовериться, легально ли работает компания. Сейчас в предупредительном списке более 12,5 тысяч таких организаций, в том числе 12 компаний действовали в нашем регионе.