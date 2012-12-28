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Происшествия
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сегодня, 08:33
Пострадавшим в столкновении четырех автомобилей на проспекте Победы от 25 до 36 лет
Столкнулись два «Фольксвагена», «Эволют» и «Лада Гранта». Пострадали три чевлоека.
«Около десяти часов вечера на проспекте Победы 23-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на стоящий автомобиль «Эволют» под управлением 35-летнего мужчины, а затем столкнулся с «Фольксвагеном» с 25-летним водителем и «Ладой Грантой» под управлением 36-летнего мужчины. В аварии пострадали водители двух «Фольксвагенов» и «Гранты» — их госпитализировали», — говорится в сообщении автоинспекции.
27 февраля в области произошла еще одна авария с пострадавшим: во Льве Толстом на одноименной улице 20-летний водитель «Лады Приоры» сбил 47-летнюю женщину. С места ДТП женщину доставили в больницу.
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