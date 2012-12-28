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20 минут назад
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На трех десятках улиц отключат холодную воду

Отключения холодной воды 28 февраля начнутся уже с полуночи, отметили в «РВК-Липецк». Причиной ограничения подачи холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях. 

В ночь на 28 февраля, с 00:00 и до завершения работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского. Воду подвезут к дому № 68 по улице Полетаева. 

Утром, с 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы. Цистерна с водой для питья будет стоять по адресу: улица Доватора 4/1. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 8, 8а, 10, 10а, 14 по бульвару Есенина, №№ 14, 16 по улице Ильича, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23 по улице Коммунистической, №№ 9а, 11б, 13а, 15а по улице Жуковского, в частном секторе улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Одесской, Станционной, Полевой, по Цветочному проезду. Подвоз воды организуют по адресам: бульвар Есенина, 10, улица Пугачева, 4, улица Ильича, 14. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (1)

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6 минут назад
Как же это всё уже "достало"!!!
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