Статистика: в Липецкой области снизилась естественная убыль населения

По итогам 2023 года естественная убыль населения Липецкой области составила 8219 человек, или 7,3 человека на 1000 человек населения. Годом ранее естественная убыль составляла 9096 человек, или 8 на 1000 населения. Такие итоги естественного движения населения представил Липецкстат.

За 2023 год в Липецкой области родились 7922 человека, что на 3% меньше, чем в январе – декабре 2022 года. Среди них 37% — первенцы, 33% — вторые дети, 30% — третьи и последующие. Всего за год родились 100 пар близнецов и три тройни. В возрасте до 18 лет стали мамами 81 женщина.Скончались в январе-декабре 16141 человек — на 6% меньше по сравнению с годом ранее. Превышение числа умерших над числом родившихся за январь — декабрь 2023 года составило 8219 человек, или 7,3 на 1000 человек населения.Жители Липецкой области заметно реже вступали в брак — за 12 месяцев официально оформили отношения 6492 пары, что на 13% меньше, чем в январе – декабре 2022 года (7488 браков). Разводов также оказалось меньше, однако здесь разница была скромнее. Число зарегистрированных разводов уменьшилось на 3%: в январе – декабре 2022 года — 4915, а в январе — декабре 2023 года их количество составило 4756, сообщает Липецкстат.