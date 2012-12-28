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Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Общество
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сегодня, 14:36
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Статистика: в Липецкой области снизилась естественная убыль населения
По итогам 2023 года естественная убыль населения Липецкой области составила 8219 человек, или 7,3 человека на 1000 человек населения. Годом ранее естественная убыль составляла 9096 человек, или 8 на 1000 населения. Такие итоги естественного движения населения представил Липецкстат.
Скончались в январе-декабре 16141 человек — на 6% меньше по сравнению с годом ранее. Превышение числа умерших над числом родившихся за январь — декабрь 2023 года составило 8219 человек, или 7,3 на 1000 человек населения.
Жители Липецкой области заметно реже вступали в брак — за 12 месяцев официально оформили отношения 6492 пары, что на 13% меньше, чем в январе – декабре 2022 года (7488 браков). Разводов также оказалось меньше, однако здесь разница была скромнее. Число зарегистрированных разводов уменьшилось на 3%: в январе – декабре 2022 года — 4915, а в январе — декабре 2023 года их количество составило 4756, сообщает Липецкстат.
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