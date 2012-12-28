Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
После праздничной вечеринки спасатели освободили двух девушек от наручников
Общество
Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости
Общество
«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Общество
Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты
Общество
Деревья пилят — бревна летят: куском ствола разрушило балкон
Общество
В Липецке двух подростков обвинили в терроризме
Общество
На трех десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
Пенсионер свел счеты с жизнью в селе Казаки
Происшествия
На трассе Липецк-Грязи столкнулись «Рено» и «Дэу»: пострадали оба водителя
Происшествия
Читать все
Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты
Общество
В Липецке двух подростков обвинили в терроризме
Общество
На бульваре Есенина течет вода из-под земли
Общество
Статистика: в Липецкой области снизилась естественная убыль населения
Общество
В следственный изолятор под видом кофе пытались передать сухие дрожжи
Происшествия
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
На улице Дачной горел «Рено Логан»
Происшествия
Задонские пенсионеры исполнили частушки на шоу Андрея Малахова
Культура
В Липецкой области обнаружили 44 фальшивых купюры и одну поддельную монету
Происшествия
На улицах Ковалева и Стаханова проведут зимний ремонт дорог
Общество
Читать все
Общество
197
сегодня, 14:36
6

Статистика: в Липецкой области снизилась естественная убыль населения

По итогам 2023 года естественная убыль населения Липецкой области составила 8219 человек, или 7,3 человека на 1000 человек населения. Годом ранее естественная убыль составляла 9096 человек, или 8 на 1000 населения. Такие итоги естественного движения населения представил Липецкстат. 

За 2023 год в Липецкой области родились 7922 человека, что на 3% меньше, чем в январе – декабре 2022 года. Среди них 37% — первенцы, 33% — вторые дети, 30% — третьи и последующие. Всего за год родились 100 пар близнецов и три тройни. В возрасте до 18 лет стали мамами 81 женщина. 

Скончались в январе-декабре 16141 человек — на 6% меньше по сравнению с годом ранее. Превышение числа умерших над числом родившихся за январь — декабрь 2023 года составило 8219 человек, или 7,3 на 1000 человек населения.

Жители Липецкой области заметно реже вступали в брак — за 12 месяцев официально оформили отношения 6492 пары, что на 13% меньше, чем в январе – декабре 2022 года (7488 браков). Разводов также оказалось меньше, однако здесь разница была скромнее. Число зарегистрированных разводов уменьшилось на 3%: в январе – декабре 2022 года — 4915, а в январе — декабре 2023 года их количество составило 4756, сообщает Липецкстат. 

демография
5
1
0
0
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
1 минуту назад
Снизилась от того что количество людей уже снизилось, а не от того что жить лучше стали. Липецк уже давно не является полумиллионником, а Елец нет сто тысяч населения
Ответить
Обещалкин
12 минут назад
Наверное выборы в этом году?
Ответить
ГОСТЬ53
19 минут назад
От ковида померло около миллиона пенсионеров! А сколько молодых!!!!! Теперь еще пенсионной реформой добивают нас,предпенсионеров, рожденных в 1968 году при СССР. УТОПИЯ- работать до гробовой доски, когда здоровья и сил уже нет...
Ответить
Человечность
36 минут назад
Вымираем.Все.Точка.7922 человека за год родились во всей области! 22 человека за день.Во всей области-это мизер!Зато умирают как быстро, и совсем не старики.
Ответить
Внушаемый
сегодня, 14:54
Если сказать проще,то умерло в два раза больше чем родилось . Звучит не так оптимистично.
Ответить
Гость
сегодня, 14:43
Потому что выросла не естественная.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru