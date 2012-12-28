Самая сильная девочка планеты посвятила победу сапфировой свадьбе бабушки и знаменитого деда

Тандем спортсменов с разницей в возрасте в 60 лет не перестаёт удивлять.

8-летняя ученика второго класса средней школы Новой Деревни Липецкого района Настя Гогина стала победительницей турнира «Титаны Черноземья» по силовым видам спорта среди профессионалом WRPF (World Raw Powerlifting Federation, т.е. Всемирной федерации пауэрлифтинга). Соревнования прошли в липецком фитнесс-клубе «Атлетика».

Школьница выступала в становой тяге и при собственном весе 21 кг справилась со штангой в 20 кг.

При этом Насте даже не пришлось выкладываться на полную катушку. С результатом 20 кг в конце прошлого года она выиграла и Кубок России в Липецке. А в мае прошлого года в Кубке Евразии в Воронеже подняла два десятка кило 25 раз (!), после чего была признана НАП («Национальной ассоциацией пауэрлифтинга») самой сильной девочкой планеты в возрасте до 13 лет.

Таких юных и сильных участниц больше нигде нет, правилами даже не предусмотрены категории для них. Поэтому Гогину объявили победительницей среди девушек до 16 лет в весовой категории до 44 кг.

Дедушка Насти знаменитый силач Николай Грачёв по прозвищу «Коля Домкрат» рассказал, что, несмотря на высокие результаты внучки, ограничивает ей в работе с большими весами.

- Поднимать собственный вес нормально в любом возрасте. Но пока – не больше. Поэтому мы не стали заявлять, например, 30 кг, хотя Настя возьмёт и их. Организм растёт и формируется, поэтому за большими весами пока не гонимся. Дома тренируемся так: пусть штанга будет легче, но количество повторений – больше. Так вырабатывается техника и растёт силовая выносливость. Без ущерба для здоровья.

Свою победу Настя посвятила Сапфировой свадьбе (45 лет) своего известного дела Николая и бабушки Любови.

Сам «Коля Домкрат», трижды занесенный в «Книгу рекордов Гиннеса», на пороге своего 68-летия жал половину собственного весе – 25 кг на количество повторений. В итоге снаряд влетел вверх 151 раз (!), что стало новым рекордом России.

Со своим результатом сельский уникум из Липецкого района мог бы претендовать и на очередной рекорд мира, которых у него около 500, но на этих соревнованиях мировые рекорды не фиксировались.