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434
56 минут назад
3

К чему приводят разговоры в баре: ельчанин лишился полумиллиона после посиделок с освободившимся зэком

Елецкие полицейские раскрыли кражу полумиллиона рублей у 41-летнего мужчины. В преступлении подозревается только что освободившийся из колонии житель Долгоруковского района. 

490 000 рублей со счета 41-летнего ельчанина пропали в ночь с 9 на 10 марта. Полицейским он рассказал, что потерял банковскую карту во время посиделок в баре.

Как выяснили оперативники уголовного розыска, в баре ельчанин познакомился с освободившимся 9 марта из колонии 34-летним жителем Долгоруковского района. Мужчины разговорились, выпили, и ельчанин дал новому знакомому для оплаты очередной порции спиртного и закуски свою банковскую карту и сообщил ее пин-код. 
Позже подозреваемый стащил карту, ушел из бара, и снял в разных терминалах деньги со счета собутыльника. 150 000 рублей он отдал матери, а остальные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

кража с банковского счета
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Комментарии (3)

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Сначала новые
zzloyzz
41 минуту назад
Перед освобождением арестантам надо проводить "курс реабилитации в общество". Вот он сколько лет сидел и не знал что транзакции отслеживаются, везде камеры и пр.
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Я
43 минуты назад
Вышел закупил в тюрьму
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Адвокат Черный
24 минуты назад
Это же вечная классика - "украл, выпил, в тюрьму"! Романтика...
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