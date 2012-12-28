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К чему приводят разговоры в баре: ельчанин лишился полумиллиона после посиделок с освободившимся зэком
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56 минут назад
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К чему приводят разговоры в баре: ельчанин лишился полумиллиона после посиделок с освободившимся зэком
Елецкие полицейские раскрыли кражу полумиллиона рублей у 41-летнего мужчины. В преступлении подозревается только что освободившийся из колонии житель Долгоруковского района.
Как выяснили оперативники уголовного розыска, в баре ельчанин познакомился с освободившимся 9 марта из колонии 34-летним жителем Долгоруковского района. Мужчины разговорились, выпили, и ельчанин дал новому знакомому для оплаты очередной порции спиртного и закуски свою банковскую карту и сообщил ее пин-код.
Позже подозреваемый стащил карту, ушел из бара, и снял в разных терминалах деньги со счета собутыльника. 150 000 рублей он отдал матери, а остальные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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